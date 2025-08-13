El edil Jacobo Rodríguez protagonizó un altercado verbal con una reportera tras ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping.

Un tenso intercambio se registró la mañana de este miércoles 13 de agosto entre el alcalde morenista de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, y una integrante de la prensa, luego de que ésta le preguntara si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping, tal como lo ha sugerido para bomberos y otras áreas municipales.

Durante su conferencia matutina, la reportera cuestionó al edil sobre la posibilidad de realizarse el examen toxicológico y dar a conocer los resultados a la ciudadanía como ejemplo de transparencia. La pregunta provocó la molestia de Rodríguez, quien respondió con tono elevado y sin dar una respuesta clara.

El alcalde recriminó que la comunicadora no suele asistir a sus conferencias y la acusó de atacarlo, cuestionando qué comportamientos suyos podrían motivar la sospecha de consumo de drogas. Además, le preguntó si había hecho la misma consulta a otros políticos, como el gobernador Manolo Jiménez o anteriores alcaldes.

La discusión se prolongó varios minutos, hasta que el micrófono de la reportera fue apagado. Antes de retirarse, la comunicadora insistió en que su pregunta no había sido contestada.

El video del momento se ha viralizado en redes sociales, generando cientos de críticas hacia el edil por su reacción, mientras que otros usuarios cuestionan la intención de la reportera al plantear el tema.