El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que los narcotraficantes seguían operando y dirigiendo actividades ilícitas desde los centros donde estaban recluidos, siendo esto una amenaza para la seguridad nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch aseguró que el traslado de 26 narcotraficantes a Estados Unidos (EU) fue por interés nacional, ya que representaban una amenaza para el país.

García Harfuch señaló que los implicados seguían operando y dirigiendo actividades ilícitas desde los penales donde estaban recluidos, lo que representaba una amenaza contra la Seguridad Nacional.

"Considerando las actividades a las que se han dedicado, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad nacional de nuestro país es por ello que el Gabinete de seguridad y la Fiscalía General de la República procedió al traslado de estos objetivos" , declaró.

Detalló que realizaban estas acciones criminales mediante visitas, las cuales no podían prohibirse por respeto a sus derechos humanos, en las que amenazaban a funcionarios, tejían redes de corrupción e intimidación.

Narcos impusieron amparos antes de ser enviados a EU

Apuntó que algunos de los miembros del crimen organizado impusieron amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad y se preveía que otros, en centros federales, recibieran resoluciones que facilitarían su traslado a penales estatales para continuar con sus operaciones o incluso un riesgo de fuga, además de la existencia de litigios que buscan su liberación anticipada.