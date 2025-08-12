El traslado, explicaron, se efectuó a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los extraditados, en apego a la legislación mexicana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que fueron trasladadas a Estados Unidos (EU) 26 personas con orden de extradición, quienes "representaban un riesgo permanente a la seguridad pública" por su presunta relación con organizaciones criminales y delitos de tráfico de drogas.

"La custodia, traslado y entrega formal se realiza bajo los protocolos institucionales y con respeto a sus derechos fundamentales" , señalaron.

El Gabinete de Seguridad federal ofrecerá una conferencia de prensa este miércoles a las 11:00 horas para dar detalles.