La senadora suplente de Morena, Nathaly Viridiana Chávez García, generó polémica tras ser captada en video invocando su fuero legislativo para evitar una prueba del alcoholímetro en la capital oaxaqueña.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, la legisladora suplente de Luisa Cortés García fue interceptada por elementos de la Policía Vial cuando conducía después de asistir presuntamente a una primera comunión. Durante el intercambio con los oficiales, Chávez García aseguró que su condición de senadora la protegía de cualquier revisión vehicular.

"Les guste o no les guste; vengamos como vengamos hay gente que tenemos fuero. Yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni estatal. Soy suplente, pero soy senadora, a fin de cuentas soy senadora (…) no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo" , se escucha en la grabación.

La legisladora no fue detenida y, hasta el momento, el Gobierno de Oaxaca no ha emitido una postura oficial. Usuarios en redes sociales comenzaron a llamarla 'Lady fuero'.

En Oaxaca, el Operativo Alcoholímetro se aplica para prevenir accidentes viales y contempla multas de entre mil 200 y 3 mil 600 pesos, además de la retención del vehículo y la notificación a un familiar del conductor.

Según el Sistema de Información Legislativa, el fuero legislativo protege a diputados y senadores de ser procesados por sus opiniones y votos en el ejercicio de sus funciones, pero no los exenta de cumplir con disposiciones como las establecidas en el Reglamento de Tránsito.

En el registro oficial del Senado no existe información adicional ni fotografía de Nathaly Chávez García, quien ocupa la suplencia en la LXVI Legislatura (2024-2027).

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS