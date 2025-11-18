El cantante deberá presentarse este 18 de noviembre en el Reclusorio Norte, donde un juez federal evaluará si existen elementos para vincularlo a proceso por presunta falsificación.

Christian Nodal volverá a los tribunales por el conflicto legal que, desde hace un par de años, lo enfrenta contra su exdisquera, Universal Music.

El cantante sonorense deberá presentarse este martes 18 de noviembre en los juzgados del Reclusorio Norte, donde se llevará a cabo la primera audiencia del caso.

Nodal comparecerá ante un juez federal y, de encontrarse elementos suficientes, podría ser vinculado a proceso por el presunto delito de falsificación.

Te puede interesar Nodal y sus padres enfrentarán audiencia por falsificación de contratos

¿Cuál es el contexto del suceso?

El origen del conflicto se remonta a 2021, cuando Nodal no solo decidió no renovar su contrato con Universal, sino que firmó con la competencia y demandó a la disquera para recuperar los derechos de, al menos, 50 de sus canciones.

Universal, por su parte, respondió al cantante con una contrademanda. Acusó al artista y sus padres de haber falsificado las firmas de más de treinta contratos; incluso, presentó una carta en la que Cristy Nodal, madre del artista, decía la titularidad de los temas a la empresa.

Te puede interesar Latin Grammy 2025: Carin León y Nodal suman premios en una gala memorable

¿Quiénes están involucrados?

De ser vinculado a proceso, el esposo de Ángela Aguilar podría recibir una serie de medidas cautelares que irían desde la retención de su pasaporte, hasta la prisión preventiva.

Cabe destacar que Cristy Nodal y Jaime González, padres de Nodal, también fueron requeridos en esta primera audiencia.