En una convivencia con fans de su gira “Libre Corazón” en Estados Unidos, Ángela Aguilar afirmó: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”.

El comentario, captado en video y difundido en TikTok, reavivó el debate sobre la cronología de mayo que Christian Nodal ha relatado públicamente.

Los clips sumaron miles de interacciones y comentarios divididos. Usuarios recordaron que, según Nodal, en mayo ocurrieron hitos de su vida sentimental reciente; otros cuestionaron el anuncio y la eligieron como tendencia con frases irónicas sobre “lo que pasa en mayo”.

El tema se instaló en conversación digital de música regional y entretenimiento.

La relación Aguilar–Nodal ha acumulado atención desde que el cantante explicó, en entrevistas, un encadenamiento de fechas de mayo (ruptura, reencuentro, conversación con la familia de Aguilar y una ceremonia espiritual en Roma). La elección de mayo para una boda religiosa reabrió lecturas y líneas de tiempo construidas por audiencias en redes.



