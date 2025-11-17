Tras versiones que apuntaban a la detención de su piloto por presuntos vínculos con el narcotráfico, Julión Álvarez aclaró que la noticia es falsa y que su equipo se encuentra en México.

Julión Álvarez volvió a colocarse en medio de la polémica luego de que la Policía Nacional de Honduras detuviera a su piloto privado, José Alvarado, por presuntos “actos preparatorios para el tráfico de drogas”.

El cantante publicó una declaración en redes sociales para aclarar la situación:

“Mi piloto, José Alvarado, y copiloto, Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31 sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio mexicano” .

Asimismo, pidió no hacer caso a “notas falsas” , en referencia a la información que comenzó a circular el domingo 16.

El chiapaneco, de 42 años, negó que su piloto hubiera sido detenido en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, Honduras, tras su presentación en la capital del país centroamericano.











