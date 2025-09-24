El juez de control federal en el Reclusorio Oriente analizará las acusaciones por falsificación de 32 contratos presentados por la familia Nodal en su disputa con la disquera.

El conflicto legal entre Christian Nodal y Universal Music dio un nuevo paso este martes, luego de que se confirmara que el cantante de regional mexicano y sus padres, Jesús González y Silvia Nodal, deberán acudir a una audiencia inicial por la presunta falsificación de contratos con la disquera.

De acuerdo con Ulrich Richter Morales, abogado de Universal Music, la cita quedó radicada el 22 de septiembre ante un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México.

El origen de la disputa se remonta a noviembre de 2021, cuando Nodal y su familia interpusieron una demanda civil contra la compañía para reclamar la titularidad de varias canciones. Para sustentar su reclamo, presentaron 32 contratos presuntamente avalados por un notario, mismos que Universal cuestionó y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Te puede interesar Tras librar demanda en Colombia, Christian Nodal regresa a Bogotá

De acuerdo con peritajes en grafoscopía realizados por especialistas de la FGR, las firmas contenidas en esos contratos no corresponden al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien además declaró no haber prestado servicios a la familia Nodal ni a sus abogados.

Con base en esos dictámenes, Universal Music acusa a Nodal y a sus padres de haber fabricado documentos con el fin de adjudicarse los derechos de discos como 'Me dejé llevar', 'Ahora' y 'AYAYAY!', que incluyen éxitos como 'Adiós amor' y 'De los besos que te di'.

En la audiencia inicial, se citará tanto a la familia Nodal como a los representantes legales de la disquera. En caso de que el juez determine la vinculación a proceso, podrían imponerse medidas cautelares que van desde la restricción para salir del país hasta la entrega del pasaporte o incluso prisión preventiva justificada.

La disputa, que comenzó en tribunales civiles, ahora se encuentra en la etapa penal y será en los próximos meses cuando se defina el rumbo del pleito entre el cantante sonorense y la disquera internacional.

Te puede interesar Christian Nodal aclara si existe una ruptura con su padre

INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL