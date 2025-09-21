Christian Nodal volvió a Colombia luego de que un juez desestimara una demanda en su contra por incumplimiento de contrato.

Christian Nodal se presentó en el Coliseo MedPlus de Bogotá frente a más de 22 mil asistentes, en lo que significó su primer concierto en Colombia después de superar una demanda interpuesta por la empresa Alive Production.

El proceso judicial surgió tras su ausencia en la Feria de las Flores de Medellín en 2023, pero hace apenas seis días su abogado en Colombia, Miguel Ángel Morales, confirmó que un juez declaró improcedente la querella por falta de pruebas.

La productora reclamaba una compensación de más de 2.5 millones de dólares, pero la resolución permitió que el cantante sonorense quedara libre de la acusación.

Un show con clásicos y sorpresas

El recital de Nodal se desarrolló en un escenario 360°, con temas como “No te contaron mal”, “Adiós, amor”, “Botella tras botella” y “Ya no somos ni seremos”.

El momento más aplaudido de la noche llegó cuando Ángela Aguilar, esposa de Nodal, subió al escenario para interpretar juntos “Dime cómo quieres”. La participación de la joven artista fue recibida con entusiasmo por el público bogotano.

Tras casi tres horas de música, Nodal agradeció a sus fans en redes sociales:

“Bogotá lo hizo de nuevo. Ya se los he dicho, son unos de los públicos más ching*nes que existen. Desde que pisé este país, solo me ha traído bendiciones”.

El concierto marcó su regreso a Colombia luego de dos años de ausencia, pues su última presentación había sido en julio de 2023.