En el clip, se observa una celebración privada, con invitados vistiendo rigurosa indumentaria de gala, transformando repentinamente el solemne salón en una pista de baile al son de la música regional mexicana.

Un clip de TikTok, que muestra a asistentes de gala bailando música de Carin León en el corazón de Escocia, se convierte en fenómeno digital, demostrando la fuerza del ‘rancho’ en el extranjero.

La formalidad y la etiqueta que definen al histórico Castillo de Edimburgo, un bastión de la monarquía británica con siglos de antigüedad, fue hecha a un lado por un contagioso ritmo: 'La Boda del Huitlacoche' del artista sonorense Carin León.

El video, compartido en TikTok por el usuario Héctor Beltrán, ha causado revuelo por el impactante contraste que presenta.

El éxito instantáneo del video reside en la yuxtaposición cultural: la tradición solemne y la elegancia del siglo XII contra la energía festiva de la música de Sonora.

El propio creador de contenido destacó la singularidad del momento: “Yo creo que nunca se había bailado la Boda del Huitlacoche en el Castillo de Edimburgo, Escocia... Mexicanitos. Prietos en Aprietos" .