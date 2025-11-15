El director y guionista Pancho Rodríguez, autor de Llamando a un ángel y la serie Encrucijada, falleció este sábado a los 50 años; colegas como Rafa Lara y Fabiola Rodríguez despidieron al cineasta, quien dejó lista la cinta Hijo de familia y el guion de Agavia.

El director y guionista mexicano Pancho Rodríguez, conocido por la película Llamando a un ángel y la serie Encrucijada, murió este sábado a los 50 años de edad.

La noticia fue confirmada por su amigo y colega, el realizador Rafa Lara (5 de mayo, la batalla), quien le dedicó un mensaje de despedida en su cuenta de Facebook, acompañado de fotografías de ambos.

“Como actor lo tuve en una película y una serie, como guionista coescribimos una película, como amigo y colega, compartimos cervezas, lugares que eran joyas ocultas, eventos del medio, muchas pláticas profundas y hartas risas. Nunca sabemos cuándo será el último abrazo, agradezco los que la vida nos permitió. Descanse en paz”, escribió Lara.

Originario de Guadalajara y nacido en 1975, Pancho Rodríguez trabajaba en la búsqueda de estreno comercial en México de su más reciente largometraje, Abracadáver, protagonizado por Ianis Guerrero (Club de Cuervos). La cinta, una historia de comedia y crimen sobre unos hermanos magos que planean robar una momia gemela de incalculable valor para salvar su circo, llegó desde el año pasado a la plataforma Hulu, pero solo en Estados Unidos.

Comedia, farsa y cine independiente

Rodríguez se inclinó de manera constante por la comedia y la farsa como vehículo para contar historias. Uno de sus trabajos más recordados es Llamando a un ángel, cinta que codirigió junto con Héctor Rodríguez y Rodolfo Guzmán. El proyecto buscó financiamiento en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en 2005 con un pequeño video de presentación tan exitoso que llamó la atención de Disney.

La trasnacional se acercó para producir la película, pero el equipo creativo rechazó la oferta por las condiciones que se les planteaban. Finalmente, el filme se estrenó en salas mexicanas a través de Buena Vista, entonces subsidiaria de los estudios Disney.

Además de su labor como director, Pancho Rodríguez fue autor del guion de la película animada Día de Muertos y dejó listo el libreto de Agavia, otro título del mismo género que se encuentra en vías de producción. También participó en Batallón 52, proyecto integrado por 52 cortometrajes realizados en 2010 con motivo de las conmemoraciones de la Independencia y la Revolución mexicanas.

Despedidas y proyectos póstumos

La noticia de su fallecimiento provocó reacciones inmediatas en la comunidad cinematográfica. La productora Fabiola Rodríguez, de la película Poderoso Victoria, lo describió con un mensaje emotivo.

“Era luz, talento, sensibilidad y tenía un corazón enorme. Me duele profundamente su partida”, escribió.

El próximo trabajo de Pancho Rodríguez que llegará a salas será Hijo de familia, dirigida justamente por Rafa Lara, donde el cineasta participó en el equipo creativo. Con ese estreno pendiente y el guion de Agavia ya desarrollado, su nombre seguirá ligado a la cartelera mexicana en los próximos meses.

Mientras colegas y amigos lo despiden con recuerdos de rodajes, guiones compartidos y largas conversaciones, la filmografía de Pancho Rodríguez queda como testimonio de un cineasta que apostó por la comedia, la imaginación y las historias de corte popular para conectar con el público.