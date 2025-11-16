Después del altercado, las protagonistas abrieron su corazón sobre los desafíos personales con sus personajes.

Tras el mal rato que pasó Ariana Grande con un fanático en una alfombra roja, Cynthia Erivo confesó que ambas han atravesado momentos difíciles. Esto ocurrió durante un evento en el "Teatro Wolf del Centro" de Medios Saban, donde se realizó una proyección para la consideración de nominaciones del Sindicato de Actores de Cine.

Las declaraciones surgieron días después de que Erivo interviniera en el estreno de la película en Singapur, cuando un hombre saltó una barricada y se abalanzó sobre Grande en la alfombra amarilla.

En videos difundidos en redes, se observa al intruso rodeando con el brazo a la cantante antes de que Erivo lo separará físicamente y el personal de seguridad lo retirara del lugar. La compañera de reparto de ambas, Michelle Yeoh, también consoló a Grande tras el incidente. El hombre fue arrestado y acusado.

Durante la entrevista que ofrecieron ante colegas y compañeros de reparto, en una conversación moderada por Variety, las actrices hablaron de cómo interpretar a sus personajes cambió sus vidas.

“No había visto el musical. Lo vi cuando tenía 25 años y lo convertí en una cita de cumpleaños. Terminé en un lugar que me hizo sentir segura” , contó Erivo, quien interpreta a Elphaba.

El papel la obligó a enfrentar miedos e inseguridades personales. “Tenía demasiado miedo de mirar qué es la belleza cuando la veo a través de los ojos de quienes no te consideran bella” , añadió.

Por su parte, Grande se mostró visiblemente conmovida al explicar que su personaje la reconectó con la actuación después de varios años alejada. “Creo que esa chispa de conexión con mi arte estuvo bastante desconectada durante un tiempo” , dijo entre lágrimas. “Realmente sentí que era seguro volver a enamorarme de la creación y que, tal vez por primera vez, me estaban viendo” .

Grande también llamó a Erivo “una hermana de toda la vida” , y describió su colaboración como “absolutamente el mayor regalo de mi vida” .

Finalmente, ambas mencionaron que, aunque se están despidiendo de sus personajes, estos siempre permanecerán en sus corazones: “Han cambiado nuestras vidas de forma irrevocable y permanente” .











