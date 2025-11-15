La mexicana Fátima Bosch volvió a ser tendencia en redes sociales tras lucir un peinado tipo corona de trenzas durante una gala previa a Miss Universo 2025.

La participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 sigue acaparando miradas dentro y fuera del certamen. La representante de México volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de asistir a una gala previa en la que lució un peinado que muchos usuarios asociaron de inmediato con la imagen de la pintora mexicana Frida Kahlo.

Bosch, originaria de Teapa, Tabasco, acudió al reciente evento del concurso de belleza con dos atuendos distintos: primero un traje de dos piezas y después un vestido. Sin embargo, lo que se mantuvo y terminó por robar cámara fue su peinado: un recogido con trenzas al estilo corona, muy similar al que popularizó la autora de obras como “Las dos Fridas”, “El venado herido” y “La columna rota”.

De acuerdo con usuarias y usuarios en plataformas como X, TikTok e Instagram, la corona de trenzas se ha convertido en un sello visual que conecta a la tabasqueña con sus raíces mexicanas y con la figura de Kahlo, ícono mundial del arte y la identidad mexicana. Este estilo, conocido precisamente como “corona de trenzas”, fue recurrente en los autorretratos y fotografías de la pintora, y hoy vuelve a escena como referencia estética en el certamen.

En la cuenta de Instagram Reinas Regias (@reinas.regias) se destacó el look de Fátima Bosch como “espectacular” e incluso se acompañó la publicación con una imagen de Frida Kahlo luciendo el mismo tipo de peinado. No es la primera vez que la mexicana recurre a este recogido, por lo que varios seguidores consideran que para la final podría optar por llevar el cabello suelto y reservar una nueva sorpresa estilística.

La Miss Universo México 2025, de 25 años, también ha sido elogiada por su formación profesional: es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda —ahora denominada Diseño de Moda y Textiles Sostenibles— por la Universidad Iberoamericana, lo que para muchos se refleja en la coherencia y estrategia detrás de cada uno de sus atuendos.

Redes sociales la ven con la corona

¿Qué opinan las redes sociales sobre las posibilidades de triunfo de Fátima Bosch?

En TikTok, creadores de contenido como Fredy Silva (@fredysilva) y Mumx 2025 (@muux2025) han compartido clips y análisis en los que colocan a Fátima Bosch como una de las favoritas rumbo a la final de Miss Universo, programada para el 21 de noviembre.

“Se viene la cuarta (corona) para México”, escribió Silva en una de sus publicaciones, desatando una ola de comentarios de apoyo: “Hecho está, ella será la Miss Universo 2025”, “Fátima Bosch llegó para redefinir el MU”, “Es que si no gana Miss Universo, me muero”, “México va a ganar” y “Yo veo y creo que todas saben que es ella la reina”, son algunas de las reacciones que se leen.

Además de destacar su belleza física, muchas personas subrayan que Bosch mantiene una identidad claramente mexicana a través de su vestuario y peinados. Mensajes como “100 % mexicana, amo su peinado”, “no deja atrás su natal Tabasco, qué orgullo” y “ese peinado, todo que ver” apuntan a que su propuesta conecta la alta moda con referentes culturales reconocibles.

Con la final de Miss Universo cada vez más cerca, el peinado de corona de trenzas y las decisiones estilísticas de Fátima Bosch no solo refuerzan su narrativa personal, sino que la consolidan en el imaginario del público como una candidata fuerte, capaz de unir moda, tradición y representación mexicana sobre el escenario internacional.