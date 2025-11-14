Durante el estreno europeo de Stranger Things, la actriz reaccionó con fastidio ante la indicación de un fotógrafo, generando debate entre sus seguidores.

La actriz Millie Bobby Brown pasó un momento incómodo durante su paso por la alfombra roja del estreno del primer episodio de la serie 'Stranger Things', e n Europa.

El incidente, considerado hasta ahora uno de los más incómodos para la actriz, quedó captado debido a la gran cantidad de personas presentes.

Mientras desfilaba y posaba para las fotos en la alfombra roja del Odeon Luxe Leicester Square de Londres, uno de los fotógrafos le pidió a la actriz de 21 años que sonriera más y cambiara de pose, un comentario que a muchos famosos suele aceptar.

Brown fue la excepción: visiblemente molesta, señaló al fotógrafo y respondió antes de retirarse: “¿Sonreír? Sonríe tú” .

Muchos fanáticos de la serie, y de la propia actriz, no estuvieron de acuerdo con su reacción, generando opiniones divididas en redes sociales.

"Smile? YOU Smile."



Millie Bobby Brown clapped back at a photographer at the UK premiere of 'Stranger Things 5' pic.twitter.com/kP3KNUheZa — Complex Pop Culture (@ComplexPop) November 13, 2025

