A sus 53 años, el actor sonorense reflexiona sobre la madurez profesional que atraviesa, la evolución de sus personajes y cómo esta obra lo ha llevado a un viaje personal y emocional.

Plutarco Haza atraviesa una etapa que, dice, llegó sin planearla. “Aprendí a no hacer planes, porque la vida siempre termina sorprendiéndome” , aseguró en entrevista para e Media al hablar del momento profesional que vive y de cómo ha aprendido a moverse con naturalidad entre cada proyecto.

El oriundo de Ciudad Obregón regresa al estado para presentar el próximo 20 de noviembre la obra ' Le cambio a su vieja por una nueva' , en medio de lo que considera la “tercera etapa” de su carrera: un momento de madurez artística, renovación personal y ganas de reconectar con el público de su tierra.

“Me acuerdo muy bien cuando yo estaba en la preparatoria o en la secundaria, cómo me emocionaba ir a ver a actores que yo veía en televisión o en cine, como Héctor Bonilla o Humberto Zurita… Siento que es como regresar un poquito de lo que me llevé de mi tierra: cultura, entretenimiento, diversión” , explicó sobre lo que significa volver a presentarse ante su gente.

Una comedia con enredos

Protagonizada también por María Aura, Tristan Rodríguez e Ili Huerta, y producida junto a Pablo Valdés, la puesta en escena presenta una historia que combina el humor con un agudo comentario social sobre las diferencias de edad en las relaciones de pareja y los juicios culturales que las rodean.

“Mi personaje es Sergio, un hombre que lleva más de 15 años casado con Sandra (María Aura)… Obviamente eso le pega en el ego a Sandra y planea una venganza, y ahí comienzan los enredos” , contó entre risas.

El actor explicó que, más allá de la comedia, la obra aborda el doble estándar social sobre la edad y el género.

“Se llama ‘Le cambio su vieja por una nueva’ porque parece que yo cambio a mi esposa por una chavita, pero también podría llamarse ‘Le cambio su viejo por uno nuevo’… Es una obra muy inteligente, pero lo más importante es que no te paras de reír desde que empieza hasta que termina.”

Sobre el humor local, Plutarco reconoce que el público sonorense es exigente, pero también muy cálido cuando una propuesta logra conquistarlo.

“La gente de Sonora somos diferentes al resto de la República… Espero todavía tener esa sensibilidad para conectar con ellos y hacerlos reír.”

El actor, que inició su carrera en teatro, asegura que subir al escenario sigue siendo una experiencia tan intensa como el primer día. “Siempre hay nervio… Te vuelves una especie de torero: el público es el toro.”

Se reinventa en escena

A sus 53 años, Haza vive lo que él llama una “tercera etapa” de su trayectoria, un proceso que lo ha llevado a interpretar papeles más complejos y emocionalmente desafiantes.

“Cada personaje me deja un aprendizaje sobre el ser humano y sobre mí mismo… Estoy haciendo personajes más maduros, incluso mayores que yo, y eso me mantiene fresco y con nuevos retos.”

Para él, uno de los grandes privilegios de su profesión es la posibilidad de seguir creciendo con la edad: “Es una maravilla de mi profesión. Yo siempre he sentido que los actores somos una especie de atletas… Tú puedes seguir evolucionando con tu edad a personajes cada vez más interesantes.” Por eso, asegura que ha procurado adaptarse y crecer en cada etapa: “Siempre he tratado de estar listo para los nuevos retos y las nuevas etapas.”

Sobre Sergio, su personaje, compartió que la construcción del rol lo ha llevado a mirarse hacia adentro:

“Soy muy afortunado porque la manera en la que a mí me enseñaron a entrarle a la actuación desde adentro me da una ventaja… Sergio es un personaje muy cercano a mí.”

Y reconoció que incluso refleja partes de su vida personal:

“Estoy casado con una mujer 16 años menor que yo, entonces también me hace cuestionarme muchas cosas sobre mi misma vida.”

Un año de expansión profesional

Además de su regreso al teatro, Haza vive un momento de crecimiento en el cine. Recientemente filmó ' Mexicali' , su cuarta producción en inglés.

“Ahora sí me sentí en Hollywood: explosiones, caratazos, y yo soy el antagonista… Ha sido un año maravilloso.” Aunque trabaja constantemente en cine y televisión, Plutarco reconoce que el teatro sigue siendo su motor esencial. “Es una especie de adicción… Yo me hice actor para hacer teatro… Cada año trato de regresar.”

Sobre el contacto directo con el público, aseguró que es una de las experiencias más intensas de su profesión:

“Realmente el hacer reír, el sentir a la gente ahí… Me siento como se sienten los cantantes, de sentir esa energía en vivo que nunca la vas a sentir en televisión y en cine.”

A lo largo de más de tres décadas, el sonorense dice sentirse profundamente agradecido por lo que la vida le ha dado.

“Sería muy malagradecido si quisiera cambiar algo de lo que tengo por algo nuevo… Yo hace mucho que aprendí a no hacer planes, porque siempre los planes de la vida son más interesantes que incluso los sueños que tengo yo.”