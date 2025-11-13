La Filarmónica de Sonora acompañó al pianista Luis Carlos Juárez en un concierto benéfico a favor del centro comunitario de Bifam Hermosillo.

Bifam Hermosillo realizó este jueves un concierto benéfico en la Casa de la Cultura, donde la Orquesta Filarmónica de Sonora acompañó al pianista hermosillense Luis Carlos Juárez Salas, quien regresó desde Salzburgo para respaldar la labor comunitaria del comedor infantil y Centro de Ayuda Familiar.

La presentación reunió a familias, voluntarios y aliados del proyecto en una velada cultural destinada a fortalecer los programas que atienden a niñas y niños en situación vulnerable en la colonia Palo Verde. El concierto formó parte de la campaña anual de recaudación que permite sostener la operación del centro.

Rosa María Gutiérrez Bertelón, integrante del patronato y organizadora del evento, explicó que el objetivo es concluir las instalaciones del centro, que ya opera desde el ciclo escolar anterior.

"Somos un grupo de benévolas que sostenemos el trabajo del centro; está funcional y este evento nos ayuda a continuar la construcción y fortalecer el programa" , señaló.

Destacó también que la participación de Juárez Salas tiene un significado especial. "Él ya había venido hace dos años a dar un recital de piano, y ahora pensamos que sería más atractivo hacerlo con la Filarmónica… por eso hablamos con el maestro Alarcón para acompañarlo" , indicó.

Gutiérrez Bertelón recordó que el músico mantiene un vínculo cercano con el estado. "Él y el maestro se conocen desde antes de que se fuera a Salzburgo; han tocado juntos y mantienen una amistad musical muy bonita" , comentó.

Subrayó que el concierto respondió al lema de la asociación para este año: 'Alimentar una sonrisa'. "Pensamos que la cultura también es alimento; por eso nos dimos a la tarea de organizar este concierto y queremos que se convierta en una tradición para Hermosillo" , añadió.

Durante el acto inaugural, el patronato resaltó que la cultura es una herramienta para inspirar y acompañar el desarrollo de la niñez hermosillense, además de ser un medio para recaudar fondos.

La Casa de la Cultura abrió sus puertas en una atmósfera íntima, donde los primeros acordes resonaron entre un público atento. Violines, violas, chelos, contrabajos, maderas y metales prepararon el ambiente para una selección de piezas clásicas elegidas especialmente para la ocasión.

A medida que avanzó el programa, la música de Mozart cobró protagonismo en una interpretación precisa y enérgica de la Filarmónica, que mantuvo la concentración del público en cada pasaje.

Cuando Luis Carlos Juárez Salas tomó su lugar al piano, el auditorio guardó silencio. Con técnica depurada y sensibilidad interpretativa, condujo al público por una lectura personal y elegante de cada obra, acompañado por la Filarmónica con equilibrio y fuerza expresiva.

Las ovaciones marcaron la noche, reflejo de la respuesta del público y del apoyo comunitario a esta causa social.

Originario de Hermosillo, Juárez Salas inició sus estudios de piano a los 11 años en los Talleres Libres de Música de la Universidad de Sonora con el maestro Pedro Vega. Más tarde ingresó a la Universidad Mozarteum de Salzburgo, donde obtuvo su licenciatura bajo la guía de Klaus Kaufmann y Jacques Rouvier, así como una segunda maestría en Música de Cámara.

Ha participado en festivales y conciertos en Alemania, Austria, España, Italia, Suiza, China y Japón, y uno de los momentos más significativos de su formación fue interpretar un pianoforte original de Mozart en la Casa de Mozart en Salzburgo.

Actualmente, a sus 28 años, es docente en la Wasserburger Musikakademie de Alemania, consolidándose como un referente sonorense en el ámbito musical internacional y como aliado de la labor social de Bifam Hermosillo.

"En un lugar como Hermosillo, que tiene una población ya bastante importante, la comunidad se nutre mucho con este tipo de eventos; por eso creemos necesario seguir impulsando actividades culturales con causa" , afirmó Gutiérrez Bertelón.