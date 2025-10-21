La agrupación brinda alimento y cuidados a pequeños que realmente lo necesitan.

Lo que comenzó como una iniciativa entre amigas, con el deseo de ayudar a los más necesitados, hoy es un espacio de esperanza, aprendizaje y crecimiento para decenas de niños en situación vulnerable.

Bienestar e Integración Familiar (Bifam Hermosillo), es una institución de asistencia privada que busca ofrecer oportunidades de desarrollo integral a personas con discapacidad y de escasos recursos, principalmente niños, mediante el acompañamiento, la educación y la alimentación.

"No perdamos la fe en la humanidad y cuidemos muchísimo a los niños. La vida es muy cortita, hay que vivirla bien y ayudar a los demás": Silvia Sánchez de Peterson

Silvia Sánchez de Peterson, presidenta del Patronato de Bifam Hermosillo, explicó que el proyecto nació hace varios años a partir de la unión de un grupo de amigas que ya realizaban actividades de apoyo social.

"Empezamos llevando comida al Hospital General y a diferentes partes. Ya teníamos una organización" , recordó.

La inspiración para formalizar el proyecto vino cuando una amiga les habló de las experiencias de Bifam en Aguascalientes y Ciudad de México.

"Nos gustó mucho el modelo de proyecto y tratamos de ponerlo aquí, que es en lo que estamos. Estamos empezando a poner el proyecto completo de Bifam" .

Entre las fundadoras se encuentran mujeres comprometidas con el servicio social, como Rosa María de Asúnsolo, quien introdujo el modelo, Raquel Pesqueira, Laura López, Vicky Arbezú, Laura Quiroz y la propia Silvia Sánchez.

" Así te puedo mencionar a muchísimas que hemos participado en esto" .

Bifam comenzó formalmente en 2019, en condiciones humildes pero con una gran voluntad.

"Estábamos abajo de un tejabán en otra colonia que nos prestaban, y todos los días cargábamos mesas y sillas para llevarles la comida a los niños" , relató Sánchez.

Con el tiempo, la organización recibió la donación de un terreno propio, lo que representó un gran paso y también nuevos desafíos.

"Ya teniendo un terreno muy bien ubicado, con una escuela vespertina al lado, donde tenemos un semillero de niños muy bonito, empezaron los retos más grandes" , comenta.

Actualmente, el comedor atiende a 25 niños, aunque el proyecto está diseñado para albergar hasta 200.

La labor de Bifam se sostiene casi completamente gracias a las donaciones.

"Todo es donación: la comida nos la traen directamente y es donación 100%. El recurso constructivo también lo conseguimos con actividades o ayuda de conocidos" .

Además, la institución cuenta con voluntarias que donan su tiempo, su trabajo y comida.

Más allá de la alimentación, el objetivo principal es fomentar el desarrollo integral de los niños.

"Queremos que los niños vean un futuro mejor, que aspiren a ser mejores personas. La comida es solo el gancho" , explicó.

Antes de comer, los niños participan en actividades académicas, lúdicas y recreativas, que fortalecen su aprendizaje y autoestima.

Buscan fondos

Como parte de sus esfuerzos de recaudación de fondos, Bifam prepara un evento especial con la Orquesta Filarmónica de Sonora, el jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas, en la Casa de la Cultura.

Los boletos tienen un costo de 600 pesos y pueden adquirirse a través de la página de la institución o directamente en la Casa de la Cultura.

El lema del concierto será 'La cultura también es alimento', una frase que resume el espíritu del evento y de la propia organización.