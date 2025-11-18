Luis R. Conríquez celebra los 11 años de su hijo en Caborca

Juan Olivas

martes 18 nov. 2025 - 04:08 p. m.

El cantante festejó a Roberto Emilio con una fiesta temática del FC Barcelona, acompañada de música en vivo e invitados del regional mexicano.

Con música en vivo, invitados del regional mexicano y una temática inspirada en el FC Barcelona, Roberto Emilio, hijo del cantante Luis R. Conríquez, celebró este lunes su cumpleaños número 11 en el salón de eventos Olimpia en Caborca, Sonora.

El festejo reunió a familiares, amigos cercanos y varias figuras del género, entre ellos Gabito Ballesteros, Joel de la P y Tony Aguirre, quienes convivieron con el cumpleañero en una fiesta ambientada con los colores y escudos del popular club español.

Los asistentes disfrutaron un menú amplio que incluyó papas preparadas, coctel de elote, crepas, donas, cake pops, así como una barra de tacos de carne asada, barbacoa, frijoles, cochinita y adobada, además de hot dogs, que fueron de los más solicitados por los niños.

La música estuvo a cargo de La Ventaja, agrupación que puso el ambiente durante toda la tarde. En uno de los momentos más celebrados, Tony Aguirre y Luis R. Conríquez subieron al escenario para interpretar 'Las malas rachas' y 'Los inadaptados', temas que levantaron aplausos entre los invitados.

La fiesta también contó con la participación de Omar Camacho, mientras que Gabito Ballesteros cantó algunos de sus éxitos, como '7 días', 'Wiscachos' y 'Con la novedad', lo que dio un toque especial al festejo del pequeño Roberto Emilio.

