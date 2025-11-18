La actriz Martha Higareda y su esposo, el conferencista Lewis Howes, anunciaron el nacimiento de sus hijas gemelas con un emotivo video en redes sociales.

La actriz mexicana Martha Higareda y su esposo, el conferencista y creador de contenidos Lewis Howes, dieron a conocer el nacimiento de sus hijas gemelas, noticia que compartieron con sus seguidores a través de un video en redes sociales.

En las imágenes se observa primero las manos de Howes, que se abren lentamente para mostrar las manos de Higareda; al final, ambos dejan al descubierto las pequeñas manos de sus bebés, en una escena íntima con la que confirmaron la llegada de las niñas.

“Gracias a Dios, bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”, escribió la actriz en la publicación, en la que la pareja mantuvo el tono emotivo que ha caracterizado la manera en que comparten aspectos de su vida personal.

Sin entrar en detalles médicos, Higareda y Howes reconocieron que el parto no estuvo exento de complicaciones. “Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”, explicó Lewis en el mensaje compartido en Instagram.

La pareja aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores, quienes han estado atentos al proceso de gestación desde que anunciaron el embarazo en junio pasado, y también reconocieron el acompañamiento de su círculo cercano.

“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo, no sé qué haríamos sin su apoyo”, señalaron.

Como cierre, la publicación incluye un fragmento de “Small Hands”, tema del músico estadounidense Teddy Swims, una canción que habla de cómo la llegada de un nuevo ser ayuda a sanar heridas emocionales. La letra elegida —“esas pequeñas manos no se preocupan de dónde vengo, de dónde he estado, nunca me amé a mí mismo hasta el día en que sostuve estas pequeñas manos”— refuerza el mensaje de gratitud y transformación que la pareja asoció al nacimiento de sus gemelas.



