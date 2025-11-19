La audiencia inició con nueve horas de retraso y continuó hasta la madrugada del miércoles; la decisión sobre la vinculación a proceso podría tardar 144 horas.

El cantautor Christian Nodal compareció este martes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en Ciudad de México, durante una audiencia solicitada por la Fiscalía General de la República dentro del conflicto legal que mantiene con Universal Music desde 2021. La diligencia inició con un retraso de nueve horas y se extendió hasta la madrugada del miércoles 19 de noviembre.

La comparecencia estaba programada para las 14:35 horas en la Sala de Audiencias Cuatro. Sin embargo, la carga de trabajo de la jueza de control, Diana Selene Medina Hernández, provocó que la audiencia comenzara casi nueve horas después. Nodal, acompañado de su abogado Erik Rauda, llegó a las 14:00 horas. También fueron citados sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas.

A lo largo de la tarde persistió la incertidumbre sobre el inicio de las diligencias, ya que ni la FGR ni el juzgado informaron las causas del retraso. Finalmente, la audiencia comenzó poco antes de la medianoche, alrededor de las 23:00 horas. Durante uno de los recesos, el abogado Rodrigo Flores Calderón confirmó que la diligencia no sería aplazada.

A su llegada al recinto, Nodal evitó declaraciones a la prensa y avanzó hacia los juzgados acompañado de su equipo de seguridad, que formó un cerco para facilitarle el paso.

Imputación por uso de contratos falsos

La FGR solicitó la audiencia para imputar a Nodal y pedir su vinculación a proceso por el presunto delito de uso de copia de documento público falso. La acusación se basa en 32 contratos que, según Universal Music, fueron presentados con certificaciones notariales presuntamente falsificadas por los padres del artista cuando fungían como sus representantes legales.

La disquera sostiene que las firmas del notario Luis Fernando Ruibal Coker, que aparecen en las certificaciones de esos contratos, no corresponden a su puño y letra. De acuerdo con la Fiscalía, dichos documentos habrían sido utilizados para reclamar los derechos de varias canciones de los tres discos grabados por el cantante bajo el sello Universal.

La presencia del intérprete en la audiencia evitó que la jueza girara una orden de aprehensión en su contra.

Situación jurídica aún sin definirse

El conflicto, que inicialmente buscó resolverse mediante conciliación, derivó en un proceso penal tras no alcanzarse acuerdos entre las partes. En septiembre, el abogado de Universal, Ulrich Richter, reiteró que la empresa estaba dispuesta a retomar el diálogo, siempre que existiera disposición del artista.

Al cierre de esta edición, la audiencia seguía en desarrollo. No se había determinado si la situación jurídica de Nodal sería definida durante la misma diligencia o en un plazo de hasta 144 horas, solicitado por la defensa para presentar datos de prueba. El delito imputado no contempla prisión preventiva automática.