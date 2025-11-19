Christian Nodal y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, acudieron a una audiencia de imputación en la Ciudad de México por una contrademanda de Universal Music.

El cantante Christian Nodal y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, salieron sin vinculación a proceso tras la audiencia de imputación que enfrentaron este 18 de noviembre en oficinas del Ministerio Público al oriente de la Ciudad de México.

La comparecencia se derivó de una contrademanda presentada por la disquera Universal Music, que los acusa de presunta falsificación de firmas en contratos relacionados con los primeros materiales discográficos del intérprete de regional mexicano.

Luego de aproximadamente 17 horas de audiencia, Nodal informó a medios de comunicación que la jueza resolvió no vincularlos a proceso al considerar que no existen elementos suficientes.

“Siempre he creído en la justicia. Fue una jornada muy larga, llevamos aquí 17 horas y valió la pena; satisfactoriamente no fuimos vinculados, no hay ni siquiera un solo papel que justifique”, declaró el cantante, al agradecer la paciencia de los reporteros.

Nodal subrayó que, pese al conflicto, reconoce que con Universal Music logró “cosas increíbles”, pero envió un mensaje a la industria: “Si quieren un artista de mi calibre, hagan un contrato digno y con mucho respeto”.

El sonorense también pidió “espacio y respeto” ante la exposición mediática del caso y recordó que, en su momento, la defensa de la disquera habló de “33 documentos falsos”. “Así como se le dio la oportunidad al abogado de decir que había 33 documentos falsos y que habíamos falsificado firmas, una jueza ya dictó que no hay vinculación”, enfatizó.

En el mismo encuentro con la prensa, Nodal aprovechó para dirigirse a los artistas independientes. Recordó que llegó a la compañía acompañado solo por sus padres y una guitarra, con la canción “Adiós Amor”, y aconsejó a los jóvenes músicos “cuidar qué firman y lo que hacen” al momento de negociar contratos.

Sobre el futuro del litigio, el cantante confirmó que mantendrá la demanda civil que interpuso contra Universal Music para recuperar los derechos de sus tres primeros discos: Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!. Hasta el momento, se desconoce si la disquera recurrirá a una apelación contra la decisión de la jueza.

El conflicto entre Nodal y Universal comenzó en 2016, cuando el artista firmó un contrato que se extendió hasta 2020 y bajo el cual lanzó éxitos como “Adiós Amor”, “Probablemente”, “No te contaron mal” y “De los besos que te di”. Tras finalizar la relación contractual, el cantante inició acciones legales para obtener el control de sus composiciones, lo que derivó en la respuesta penal de la compañía por presunta falsificación de documentos.

Por ahora, Christian Nodal y sus padres quedan sin vinculación penal en este expediente, mientras el pleito por los derechos de autor continuará por la vía civil y la disquera define si recurrirá o no a instancias superiores.