El cantante sonorense acudió al Reclusorio Oriente para comparecer por el conflicto legal que mantiene con Universal Music por presunta falsificación de documentos.

En silencio y escoltado por su equipo legal, el cantante sonorense Christian Nodal arribó este lunes al Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, para comparecer por el conflicto judicial que mantiene desde hace más de dos años con la disquera Universal Music.

La visita ocurrió después de que la Fiscalía General de la República judicializara al artista y a sus padres, Jesús González y Silvia Cristina Nodal, por la presunta falsificación de documentos, señalamiento que detonó la

formal del proceso.

El intérprete arribó en una camioneta blanca mientras reporteros le gritaban: “Christian, estamos contigo” y “Queremos saber sobre las firmas”. Minutos después, Nodal descendió del vehículo, vestido con traje negro, camisa blanca, corbata y lentes oscuros, y caminó rumbo al acceso del reclusorio, sin responder a los cuestionamientos de la prensa. Elementos de seguridad del centro penitenciario le abrieron paso entre el tumulto de cámaras.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el cantante caborquense llegó alrededor de las 14:00 horas.

El origen del conflicto

Nodal firmó con Universal Music en 2017 y la relación laboral se mantuvo sin sobresaltos hasta 2021, cuando las partes no lograron un acuerdo para renovar el contrato. Aunque el artista sostuvo que la relación contractual había terminado, la disquera afirmó que seguía vigente y que ninguna otra empresa podía utilizar su música sin autorización.

El conflicto escaló cuando Universal presentó una denuncia señalando que Nodal y su familia habrían utilizado 32 documentos presuntamente falsificados, entre ellos contratos atribuidos al notario Luis Fernando Ruibal Coker. El fedatario negó su participación y peritajes de la Fiscalía concluyeron que las firmas no coincidían con las suyas.

En septiembre pasado, Ulrich Richter, abogado de Universal Music, declaró que la solución podía lograrse si el cantante buscaba un acuerdo directo con la empresa. Sin embargo, las negociaciones que su padre, Jaime González, intentó encabezar no prosperaron.

Del otro lado, Nodal se ha mantenido firme. “Yo no tengo ningún contrato vigente con ellos. No quise firmar con ellos y por eso están haciendo todo esto a la mala” , aseguró en un video publicado en sus redes sociales al inicio del conflicto.

Lo que está en juego

Aunque muchos detalles del expediente permanecen reservados, se sabe que el litigio involucra los derechos de tres álbumes que Nodal lanzó bajo el sello Universal: 'Me dejé llevar' (2017), 'Ahora' (2019) y 'AYAYAY!' (2020). El estatus legal de esos materiales continúa en definición en tanto avanza el proceso judicial.

La comparecencia del artista evitó que la jueza del caso emitiera una orden de aprehensión en su contra, por lo que ahora se espera la fecha de la siguiente audiencia y la resolución respecto a la posible vinculación a proceso.



