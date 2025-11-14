El cantante sonorense acudió ante la Vicefiscalía en Jalisco tras ser citado por una carpeta abierta por presunta apología del delito.

El cantante Luis R. Conriquez acudió la tarde de este viernes ante un agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, tras ser citado por una carpeta iniciada en su contra por presunta apología del delito en Guadalajara.

La indagatoria se abrió luego de que el artista interpretara una canción el pasado 2 de noviembre durante su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre, lo que derivó en la revisión ministerial.

Luis R Conriquez cantó "El Águila Blanca" en el Palenque de las Fiestas de Octubre 2025.



pic.twitter.com/TfvAy1DUJC

Aunque se presentó a la diligencia, Conriquez decidió no rendir declaración. La autoridad continuará integrando la carpeta para determinar si existe o no mérito para turnarla a un juez, conforme al artículo 142 del Código Penal de Jalisco. Este apartado establece sanciones de uno a seis meses de prisión para quienes promuevan públicamente la comisión de un delito o realicen apología del mismo.

La comparecencia se da en un contexto de citatorios dirigidos a otros intérpretes del mismo género. Esta semana también acudió Junior H, investigado por interpretar 'El Azul' el 28 de octubre; tras rendir declaración, el cantante suspendió el concierto que tenía programado para el 16 de noviembre en Guadalajara, aunque mantuvo el resto de su gira.

Fuentes vinculadas con el caso señalaron que para la próxima semana se programaron las comparecencias de Gabito Ballesteros y Tito Doble P, como parte de las revisiones a presentaciones en las que presuntamente se interpretaron temas que podrían contravenir las restricciones estatales sobre mensajes que normalicen la violencia.