Tras confirmarse el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón por “diferencias irreconciliables”, periodistas de espectáculos han difundido versiones que apuntan a terceras personas y a conflictos económicos; el proceso legal podría extenderse alrededor de seis meses.

Desde que se confirmó el divorcio entre la actriz Angélica Vale y el productor Otto Padrón, las especulaciones en torno a las causas de la separación no han cesado. El documento judicial que circuló en redes sociales señala como motivo formal “diferencias irreconciliables”, pero en programas de espectáculos y plataformas digitales han surgido versiones que apuntan tanto a presuntas infidelidades como a conflictos de tipo económico.

Vale había comentado previamente que llevaba alrededor de ocho meses viviendo separada de Padrón. Sin embargo, evitó entrar en detalles sobre los motivos de fondo. Mientras tanto, diversas figuras del medio del entretenimiento han ido sumando piezas al rompecabezas mediático, aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada directamente por la actriz o por su aún esposo.

Un proceso que podría extenderse seis meses

En el programa digital Así se hacen los chismes, el periodista Hugo Maldonado relató que conversó con Javier Ceriani —quien originalmente dio a conocer el divorcio— y que el comunicador le compartió más información sobre la duración y el contexto del proceso.

De acuerdo con lo narrado por Maldonado, Ceriani estima que el trámite podría prolongarse aproximadamente seis meses. Parte de ese tiempo tendría que ver con la revisión de un supuesto acuerdo prenupcial y con la definición de bienes adquiridos durante el matrimonio.

“Esto va a durar aproximadamente seis meses y se empezó también a filtrar que, si habían firmado un contrato prenupcial, dice Ceriani que él tiene información de que hay cosas que compraron después… que es lo que tienen que acordar”, comentó Maldonado en el programa.

Rumores sobre terceras personas

Hugo Maldonado añadió que Ceriani dejó entrever la posible presencia de terceras personas como uno de los factores en la ruptura, aunque sin ofrecer detalles concretos ni pruebas públicas.

“Todo apunta a que hay más mujeres involucradas, él dice (Ceriani) ‘a él no le conviene que se hable…’”, relató Maldonado.

Ante estas versiones, Martha Figueroa, también presente en la emisión, cuestionó el papel de Otto Padrón en el proceso, recordando que además de empresario, tiene formación militar en estrategia, lo que —a juicio de la conductora— haría poco creíble la idea de que desconociera los movimientos de sus propios abogados en el litigio.

“Eso de que ‘yo no sabía’, ay, ay, ay… ¿es neta que eras estratega del ejército y no sabías los movimientos de tus abogados?”, señaló Figueroa, poniendo en duda la narrativa de sorpresa atribuida al productor.

Conflictos económicos en la relación

A este panorama se sumó la versión de la periodista Elisa Beristain, difundida desde su programa Beris Time. Según explicó, el origen del conflicto no radicaría prioritariamente en una infidelidad, sino en la economía familiar.

Beristain indicó que conoce a Angélica Vale desde hace años porque sus hijos estudian en el mismo colegio y, en ese contexto, en alguna ocasión la actriz le habría compartido que enfrentaba tensiones en casa relacionadas con el tema económico.

De acuerdo con su relato, Vale le habría comentado que Padrón no contribuía económicamente en la medida esperada, lo que generaba fricciones constantes. La periodista incluso recordó una frase que, asegura, le dijo la actriz:

“Tú tienes la bendición de que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo y estoy”.

Este tipo de comentarios, vistos ahora, han sido retomados por el público como indicios de que la situación financiera dentro del matrimonio podría haber tenido un peso importante en la decisión de separarse.

Angélica Vale se mantiene al margen

Mientras periodistas y programas de espectáculos multiplican las hipótesis, Angélica Vale ha optado por mantener un perfil prudente y no alimentar las especulaciones. La actriz ha reconocido el proceso de separación y ha señalado que, en su momento, contará su propia versión, pero por ahora ha priorizado el silencio público respecto a detalles íntimos de su vida matrimonial.

Lo que parece claro es que el divorcio todavía tiene un tramo por recorrer en los juzgados y que sus causas podrían ser más complejas que una sola etiqueta, ya sean infidelidad o problemas de dinero. Entre tanto, el caso continúa en el centro de la conversación mediática, a la espera de que las partes involucradas decidan, o no, ofrecer un relato más detallado de lo ocurrido.