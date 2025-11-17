El seguidor australiano saltó la barrera de seguridad durante la premiere de “Wicked: Por siempre” en Singapur

Un tribunal de Singapur condenó este lunes a nueve días de cárcel al australiano J. Wen por el delito de alterar el orden público, luego de que se abalanzó sobre la cantante Ariana Grande durante el estreno de la película “Wicked: For Good” en la isla.

Un hecho que se volvió viral

El incidente ocurrió el jueves pasado, cuando Wen saltó la barrera de seguridad en la alfombra roja y corrió hacia Grande para abrazarla, en un momento captado en video y ampliamente compartido en redes sociales. En las imágenes del momento, se observa a Grande sorprendida mientras intenta soltarse.

La actriz Cynthia Erivo, protagonista de la cinta y quien estaba junto a la cantante, intervino de inmediato, bloqueó al fan e hizo espacio hasta que los guardias de seguridad retiraron al intruso.

La Policía de Singapur lo arrestó esa misma noche y lo puso bajo prisión preventiva.

El hombre ya había protagonizado episodios similares con artistas como Katy Perry y The Weeknd, además de invadir la cancha durante la final del Mundial Femenino 2023. Wen incluso compartió el video del episodio en su cuenta de Instagram, donde agradeció a la cantante “por dejarlo saltar a la alfombra amarilla”.

El juez endureció la sentencia por reincidencia

Wen se declaró culpable y había pactado una semana de prisión con la fiscalía. Sin embargo, el magistrado Christopher Goh consideró que el australiano actuó de forma planeada y con intención de llamar la atención, por lo que decidió aumentar ligeramente la condena a nueve días. “Quizás pensabas que aquí ocurriría lo mismo, pero señor Wen, te equivocas. Siempre hay consecuencias por nuestros actos” , señaló el juez.

En Singapur, alterar el orden público puede castigarse con hasta tres meses de cárcel y multas de hasta 2 mil dólares singapurenses.