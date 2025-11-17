De acuerdo con el portal TMZ, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach llegaron a la casa y hablaron con las personas que se encontraban dentro, quienes declararon que "cuatro hombres armados y enmascarados" entraron en la vivienda.

La casa del rapero Tekashi 6ix9ine en Florida fue asaltada por cuatro hombres armados este domingo, y su madre fue retenida por los sospechosos, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el portal TMZ, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach llegaron a la casa y hablaron con las personas que se encontraban dentro, quienes declararon que "cuatro hombres armados y enmascarados" entraron en la vivienda.

La policía indicó que la madre de Tekashi fue retenida como rehén afuera mientras los sospechosos entraban corriendo a la casa, la saqueaban y exigían dinero y las llaves del auto.

Durante la investigación, un perro policía rastreó y registró la casa sin encontrar nada sustancial. Los agentes señalaron que los sospechosos podrían haber huido en un vehículo. No se reportaron heridos ni se han realizado arrestos.

Tekashi, cuyo nombre real es Daniel Hernández, es conocido en el sur de Florida no sólo por su música sino por sus escándalos. En julio, fue expulsado de un club nocturno después de que, según la policía, él y otra persona fueran expulsados del local tras una pelea con otro cliente.

La policía de Hialeah informó que los agentes llegaron al bar Playpen 2 tras recibir reportes de un disturbio. Mientras investigaban el incidente, la información proporcionada por todos los involucrados, incluyendo el personal del club, fue limitada, y quienes estuvieron involucrados fueron puestos en libertad en el lugar.