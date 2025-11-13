Carin León ganó Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y Christian Nodal triunfó en Ranchera/Mariachi en una gala donde Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso fueron los más premiados.

Lo mejor de la música latina se reunió este jueves en la 26ª edición de los Latin Grammy, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia, organizada por la Academia Latina de la Grabación, reconoció a artistas consolidados y nuevas voces, incluidos varios sonorenses que destacaron en la noche más importante de la industria musical latina.

Carin León obtuvo el cuarto Latin Grammy de su carrera gracias a Palabra de To's (Seca), ganador de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea. Visiblemente emocionado, el hermosillense dedicó unas palabras de gratitud y orgullo por sus raíces.

"Creo que el nervio nunca se pierde. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho esto posible, de manera directa o indirecta" , expresó.

León reconoció inspiración en figuras mexicanas e internacionales, como José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Javier Solís, Freddie Mercury, Michael Jackson y Elvis Presley, así como en artistas sonorenses que lo marcaron, entre ellos Fabián Gómez, Manuel 'El Indio' Ortega y Sergio Vega.

El cantante cerró su discurso con una dedicatoria que provocó aplausos: "A todos los artistas que hicieron posible la música mexicana… ¡que viva la música! Con todas sus voces, con todas las voces que Dios nos mandó para inspirarnos… y otro más que regresa a nuestro Hermosillo, Sonora" .

Nodal omite a su esposa en discurso

El caborquense Christian Nodal ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ¿Quién + como yo?. En el escenario agradeció "de todo corazón" a su familia, amigos y equipo creativo, destacando su apoyo "en todas las madrugadas, todos los tequilas y toda la inspiración". Añadió que el reconocimiento "significa mucho para mí, es un orgullo, un honor", y cerró con un "los amo muchísimo, arriba Caborca, Sonora y arriba la raza latina".

Nodal no mencionó a su esposa Ángela Aguilar en su intervención. Su mensaje se centró únicamente en su entorno musical y personal cercano. El premio llegó en una categoría donde también competía su suegro, Pepe Aguilar, aunque el cantante evitó aludir al tema y mantuvo su discurso enfocado en el logro artístico.

Los más galardonados

Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso se convirtieron en los artistas más premiados de la noche, con cinco galardones cada uno.

El puertorriqueño obtuvo Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos y lo dedicó a los jóvenes de Latinoamérica. "Nunca paren de soñar ni de ser ustedes mismos… no olviden de dónde vienen, pero tampoco hacia dónde van" , expresó, al reflexionar sobre identidad y propósito.

También ganó Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana y Mejor Canción Urbana por DTMF, Mejor Interpretación de Reggaetón por Voy a llevarte pa’ PR, y Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos, consolidando su dominio en el género.

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, formado por Catriel y Ulises Guerriero, también sumó cinco premios: Mejor Video Musical Versión Larga, Mejor Video Musical Versión Corta, Mejor Canción Pop, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Alternativa. Su sonido, que mezcla trap experimental, hip hop, electrónica y pop, fue una de las sorpresas de la edición.

Honran a Raphael

Uno de los momentos más emotivos fue la reaparición de Raphael, quien volvió a los escenarios tras un año complicado en materia de salud. El ícono español interpretó Qué sabe nadie y Mi gran noche, recibiendo una ovación que puso de pie al público.

Minutos después, Marco Antonio Solís y Gloria Estefan le entregaron oficialmente el reconocimiento como Persona del Año 2025.

"Hay artistas que han marcado épocas y luego estás tú, Raphael, que las has marcado todas" , expresó Estefan. Solís destacó que su talento "ha cruzado generaciones y fronteras" .

Conmovido, Raphael sostuvo su estatuilla y celebró: "Aquí lo tienen… prometo que volveré muchísimas veces. Es una maravilla poder portarlo hoy" .

Nuevas categorías amplían el reconocimiento musical

Los Latin Grammy 2025 incorporaron nuevos campos para destacar la diversidad cultural del mundo iberoamericano. Este año se estrenó el campo de Medios Visuales y la categoría de Canción de Raíces, enfocada en obras que rescatan tradiciones de comunidades hispanoamericanas.

El premio a Mejor Música para Medios Visuales fue para Cien años de soledad, de Camilo Sanabria, mientras que el primer galardón a Mejor Canción de Raíces lo obtuvo Aguacero, de Luis Enroque y C4 Trío.

