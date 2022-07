"Estoy dispuesto a pelear con quien sea”: Óscar Valdez habla sobre su regreso al ring

“Hasta ahorita no tenemos nada en puerta, entonces todos los días estoy dispuesto a estar presente. Es un placer para mí apoyar de esta manera. Estoy muy agradecido con la vida, con el deporte, con el boxeo en general, porque me ha cambiado la vida, entonces de alguna manera, como excampeón mundial del CMB, como persona, como sonorense, me siento comprometido a ayudarle a los jóvenes a que se unan al deporte, se unan al boxeo, se unan a esas buenas causas y no volteen a las adicciones, a las drogas, al alcohol, a las pandillas”.