La cantante colombiana comenzó su esperada presentación en el Estadio Héroe de Nacozari.

El aullido de la "loba" volvió a escucharse en tierras sonorenses. A las 22:35 horas, el Estadio Héroe de Nacozari se convirtió en un mar de luces y gritos cuando Shakira apareció para marcar el inicio de una noche que Hermosillo llevaba más de una década esperando.

Fueron aproximadamente cien personas las que acompañaron a “La Loba” en su entrada triunfal. La barranquillera apareció enfundada en su característico chándal blanco de dos piezas, adornado con cristales y el icónico patrón de greca de Versace, desatando los primeros gritos de la noche.

Así salió Shakira a La Caminata en Hermosillo. (Foto: Juan Olivas/EXPRESO)

Te puede interesar Shakira aterriza en Hermosillo para reencontrarse con su manada sonorense

Antes de tomar por completo el escenario, el grupo de fans seleccionados tuvo la oportunidad de participar en la dinámica 'Camina con la loba', cruzando la pasarela junto a la cantante. Entre ellos destacaron Dania Navarro, Julio Duarte, Natzielli y Dennyse Almeida.

"¡Buenas noches, Hermosillo! Muchísimas gracias por estar aquí a pesar de la lluvia, el tráfico y los inconvenientes. Les agradezco tanto este esfuerzo. Bueno, espero que todo funcione bien… ya se nos dañaron unos equipos, pero lo importante es que estoy aquí para cantar con ustedes, y lo que importa somos nosotros. Así que gracias por acompañarnos. No hay mejor encuentro que el de una loba con su manada mexicana. Esta noche somos uno" , dijo la cantante al iniciar el espectáculo.

El espectáculo inició con toda la fuerza de 'La Fuerte', tema que lanzó en 2024 junto a Bizarrap y que marca la apertura de su más reciente gira. El primer bloque musical mantuvo la energía con éxitos como 'Girl Like Me', 'Las de la intuición' y 'Estoy aquí', haciendo que el estadio se convirtiera en un coro masivo que coreaba cada palabra.

En una de sus primeras interacciones con el público, Shakira agradeció la calidez de los sonorenses y recordó los más de 30 años de carrera que la han llevado a conquistar escenarios en todo el mundo.

La también esperada presentación de Pitbull como telonero del evento no se pudo llevar a cabo por daños en el equipo de su show, según lo informado por Ocesa en redes sociales.

Te puede interesar Pitbull cancela de nuevo: no abrirá el concierto de Shakira en Hermosillo

Al momento de esta publicación, el concierto continúa en desarrollo. Shakira sigue desplegando un espectáculo de gran formato, acompañada de una pantalla gigante de alta definición, visuales sincronizados con cada canción y juegos de luces que bañan todo el estadio.

Además, los asistentes portan pulseras luminosas que se encienden al ritmo de la música, creando un mar de luces que se movía al compás de cada tema.