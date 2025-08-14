Pitbull ya había cancelado en Tijuana; ahora su ausencia se repite en Hermosillo, donde Shakira saldrá al escenario a las 22:00 horas.

La segunda cancelación consecutiva de Pitbull como telonero de Shakira en México se confirmó la noche de este jueves 14 de agosto, en el marco de su concierto en el Estadio Héroe de Nacozari.

Durante la tarde, una fuerte tormenta azotó la capital sonorense, lo que retrasó la logística del evento. A través de sus redes sociales, la productora Ocesa informó a las 20:08 horas, tiempo local, que las puertas se abrirían dos minutos después, a las 20:10, y que Shakira subiría al escenario a las 22:00 horas.

El mensaje también confirmó que Pitbull no se presentaría debido a que "se produjeron daños en su equipo debido a las fuertes lluvias".

Este es el segundo concierto de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en México en el que el rapero cubano se ausenta a último momento. La primera ocasión fue el pasado 11 de agosto en Tijuana, cuando problemas técnicos en su vuelo desde Miami impidieron su llegada.

A pesar de la ausencia de Pitbull, se espera que el espectáculo de Shakira se realice en su totalidad, marcando su regreso a Hermosillo después de 14 años.