Shakira aterrizó en Hermosillo luego de un retraso generado por las lluvias que de presentaron la tarde de este jueves.

Luego de una sorpresiva lluvia que azotó Hermosillo, finalmente Shakira logró aterrizar en la 'Ciudad del Sol' alrededor de las 18:05 horas de este jueves. Con 37 grados en el ambiente y el cielo despejándose, la cantante marcó su regreso a la capital sonorense tras casi 14 años de ausencia.

La aeronave tocó pista en el aeropuerto privado de la capital sonorense, donde un despliegue de seguridad la esperaba.

La colombiana descendió del avión entre sonrisas y aunque no ofreció declaraciones, su llegada generó un revuelo en redes sociales y entre los fanáticos que, desde temprano, vigilaban la zona de vuelos privados con la esperanza de verla.

Desde su última presentación en 2011, los fanáticos han esperado con paciencia el regreso de 'la loba', quien no sólo volvió, sino que lo hizo con fuerza, empoderamiento y un espectáculo que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año en el estado.

El concierto está programado para iniciar a las 21:00 horas con la presentación de Pitbull y a las 22:00 el esperado concierto de la barranquillera. Las puertas del estadio Héroe de Nacozari abrirán a las 18:30 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar aglomeraciones y disfrutar de toda la experiencia desde el arranque.

La noche de este jueves, miles de personas se darán cita para presenciar el regreso de Shakira a Hermosillo en el que la cantante caminará entre su manada sonorense rumbo al escenario, acompañada por un grupo de fans que tendrán el privilegio de escoltarla en ese primer momento.