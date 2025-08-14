Tras una suspensión y sin equipo en Grandes Ligas, Julio Urías podría debutar con Tomateros este invierno.

En un anuncio que ha causado sorpresa en el beisbol invernal, los Tomateros de Culiacán incluyeron al lanzador sinaloense Julio Urías en su lista de invitados a la pretemporada rumbo a la campaña 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El exestrella de los Dodgers de Los Ángeles, quien cumplió una prolongada suspensión por un caso de violencia doméstica, podría integrarse a los entrenamientos el 8 de septiembre. Al contar con sus derechos en la LMP, el club tendría la posibilidad de alinearlo en esta misma temporada, siempre que el jugador acepte la invitación.

Su agente, Scott Boras, había adelantado semanas atrás que el zurdo buscaba reactivar su carrera y ya había recibido interés de algunos equipos. Pese a que su castigo terminó tras el Juego de Estrellas de MLB, Urías no ha firmado con ninguna franquicia de Grandes Ligas.

La última vez que lanzó fue el 1 de septiembre de 2023, cuando abrió para los Dodgers frente a los Bravos de Atlanta. En esa ocasión trabajó cinco entradas, permitió cinco carreras limpias y cargó con la derrota. Desde entonces, no ha participado en ligas menores ni en otros circuitos profesionales.

Además de Urías, la convocatoria guinda incluye a figuras como Joey Meneses, Efrén Navarro, Manny Barreda, Víctor González y el recién adquirido Luis 'Pepón' Juárez. En total, la lista contempla siete receptores, doce jugadores de cuadro, seis jardineros y 40 lanzadores.

Durante los primeros trece días de pretemporada, el equipo, dirigido por Roberto 'Chapo' Vizcarra, realizará trabajos físicos y tácticos. A partir del 21 de septiembre disputará quince juegos de preparación, con giras por La Paz y Puerto Vallarta, además de los tradicionales "Juegos con Causa".

La temporada para Culiacán comenzará el 15 de octubre en Guasave y, al día siguiente, el 16, debutará en casa en el Estadio Tomateros.