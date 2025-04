El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) fue claro con la postura de la competencia con un posible retorno al País de Julio Urías, exlanzador de los Dodgers de Los Ángeles.

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se pronunció este lunes sobre la posible llegada del lanzador Julio Urías a alguno de sus equipos y dejó claro que el sinaloense no podrá ver acción en el circuito nacional mientras no cumpla por completo las sanciones impuestas por las autoridades de Estados Unidos tras su caso de violencia doméstica.

Actualmente, Urías cumple una suspensión de la Major League Baseball (MLB) que vence el próximo 17 de julio de 2025, justo después del Juego de Estrellas.

Sin embargo, el presidente de la LMB, Horacio de la Vega, advirtió que incluso si la sanción de Grandes Ligas concluye, el lanzador deberá terminar primero los 36 meses de libertad condicional dictados por las autoridades estadounidenses antes de ser considerado por algún equipo mexicano.

"Vamos a dar cumplimiento primero a la autoridad competente. En tanto eso no ocurra, no veo posibilidad de que Julio Urías participe en la Liga Mexicana de Beisbol" , declaró De la Vega, subrayando que la prioridad del circuito es respetar los procesos judiciales y no interferir con decisiones de la justicia estadounidense.

Aunque versiones indicaban que los Diablos Rojos del México podrían estar interesados en el retorno del exlanzador de los Dodgers, la postura oficial de la liga cierra esa posibilidad al menos hasta 2027, cuando se cumplan por completo las condiciones legales que pesan sobre el jugador.

Julio Urías, de 28 años, no lanza profesionalmente desde septiembre de 2023, cuando fue arrestado por un caso de violencia familiar fuera del estadio BMO en Los Ángeles.

A pesar de declararse no culpable de un delito menor, aceptó un acuerdo que incluye libertad condicional y tratamiento obligatorio por violencia doméstica.