Julio Urías recibe libertad condicional de 36 meses por violencia doméstica

El exlanzador de los Dodgers, Julio Urías, llegó a un acuerdo para evitar la prisión y deberá cumplir con una libertad condicional de 36 meses, además de realizar un curso sobre violencia doméstica y llevar a cabo trabajo comunitario.

Urías, de 27 años, se declaró no culpable este miércoles de un cargo de violencia doméstica en grado de falta, relacionado con su arresto en septiembre de 2023 afuera del Estadio BMO en Exposition Park.

Según los registros judiciales, además del cargo por el cual se declaró, se desestimaron un segundo cargo de violencia doméstica y otros cargos por lesiones a un cónyuge/conviviente/prometido/cita/padre del niño, asalto y encarcelamiento falso.

El acuerdo sigue a la decisión de la Fiscalía del Distrito del Condado de Los Ángeles en abril de no presentar un caso de delito grave contra Urías, prefiriendo remitir el caso a la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles para considerar un cargo de falta.

Urías, quien se convirtió en agente libre al final de la Temporada 2023, aún no ha firmado con ningún equipo. El incidente que llevó a su arresto ocurrió poco después de un partido de Inter Miami en el Estadio BMO, y según reportes, involucró un altercado con su pareja, quien fue empujada contra una cerca y jalonada del cabello.

Los Dodgers colocaron a Urías en licencia administrativa poco después del arresto, reafirmando su postura firme contra la violencia doméstica.

Aunque Urías no ha admitido la culpabilidad, ha decidido no impugnar el cargo por el cual se le acusa y ha preferido llegar a un acuerdo. Se espera que pague una multa, cuya cantidad aún no ha sido especificada.

Esta no es la primera vez que Urías enfrenta problemas de este tipo, ya que en 2019 fue suspendido por 20 juegos por un incidente de violencia doméstica.

El futuro deportivo de Urías permanece incierto en este momento, ya que actualmente es agente libre y no tiene equipo asignado.