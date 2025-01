River aplaca al ‘Mini Tricolor’

La selección mexicana perdió 2-0 ante el River Plate en partido amistoso en Argentina.

La selección mexicana llegó a Argentina con una nota alta después de su primer amistoso sudamericano, pero River Plate puso en su lugar al Tricolor y lo derrotó con marcador de 2-0.

El segundo experimento de Javier Aguirre falló. El cuadro Millonario fue superior en todas las líneas y dejó hacer poco a los juveniles mexicanos.

Con cambios realizados por planeación y necesidad, Javier Aguirre modificó en gran medida la alineación mexicana presentada el jueves pasado.

Todo el orden y la garra que se mostró en el juego ante el Internacional en Brasil se perdió frente al cuadro argentino.

Con un estadio repleto y con la presentación de sus nuevas figuras, la obligación de los argentinos era mantener contenta a los cerca de 80 mil aficionados que coparon su estadio.

River Plate salió a jugar un partido en serio, y al al minuto siete, Giuliano Galoppo tomó un balón suelto en el área después de un tiro de esquina para dejar sin oportunidad al portero Andrés Sánchez.

El portero Andrés Sánchez, junto con la defensa comandada ahora por Víctor Guzmán, eran los que más sufrían. Aguantaron hasta que Miguel Borja, sacó un riflazo que se alojó en las redes mexicanas al minuto 33.

"Todas las derrotas duelen, no me gusta perder, ellos fueron superiores, no puedo defender lo indefendible, pero era lo que quería, un ambiente no hostil, pero en el que no estuvieran cómodos los jugadores, el rival fue superior en la primera parte, en la segunda intentamos. Me voy con la idea de que valió la pena la gira, me viene bien para el futuro, se cumplió el objetivo de la gira.