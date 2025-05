A pesar de terminar segundo en la etapa 11, logró mantener por tercera jornada consecutiva la maglia rosa.

Isaac del Toro pedaleó con fuerza y tuvo un gran cierre para terminar segundo en la etapa 11 y con ello mantener por tercera jornada consecutiva la maglia rosa de líder del Giro de Italia.

El mexicano logró mantenerse en el pelotón que lideró el danés Mads Pedersen (LILD-Trek) quien impuso el ritmo tras la escapada de un grupo pasando el kilómetro 100.

Pedersen, el colombiano Nairo Quintano y otros tres pedalistas encabezaron la fuga en la segunda mitad del trayecto, siendo el europeo el que iba de líder con un muy buen desempeño en la subida final de 5.8 kilómetros en Pietra di Bismantova.

A falta de poco más de 8 kilómetros, el ecuatoriano Richard Carapaz (EFE) hizo un ataque en una curva para entonces enfilarse a la punta en solitario y atacar la última parte de la etapa; Del Toro imprimió velocidad para acercarse lo más posible al igual que el resto de los favoritos.

Te puede interesar Mexicano Isaac del Toro lidera el Giro de Italia y hace historia en ciclismo

"Fue un ataque en que pude leer un poco por la iniciativa de su equipo y cuando él atacó decidimos atacar y cuando el viento se puso un fuerte no pudimos mantenerlo y yo pensé en salir y no pensé que por la subida no todos los de mi equipo estarían conmigo. Entonces decidí retroceder para hacerlo todo todos juntos. Me sorprendió que Carapaz atacó, pero pude leer su carrera, es un corredor muy bueno, y nosotros lo majeamos como equipo" , expuso Del Toro sobre su estrategia de carrera.

"Es increíble mantener el jersey, mi bicicleta es de este color, entonces es increíble todo esto. Ahora no puedo relajarme, necesito seguir enfocado y trabajar bien junto con mi equipo" , añadió.

Los miembros del UAE Emirates atacaron en los últimos tres kilómetros buscando proteger a Del Toro para que mantuviera el jersey rosado y la estrategia les resultó si bien no para superar a Caparaz sí para reducir la ventaja que les tenía; el ecuatoriano cruzó primero el recorrido de 186 kilómetros.

Del Toro sumó 6'' de ventaja en la Clasificación General sobre el resto de los competidores.

Este jueves se corre la etapa 12 de 172 kilómetros entre Modena y Viadana.

Clasificación general

I. del Toro (Mex/UAE Emirates) 38H47'01'' J. Ayuso (Esp/UAE Team Emirates) a 31'' A. Tiberi (Ita/ Bahrain Victorious) a 1'07'' S. Yates (Visma Lease a Bike) a 1'02'' P. Roglic (Esl/Red Bull) a 1'24''

CLASIFICACIÓN ETAPA 11