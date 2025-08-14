El Museo de Arte de Sonora presentó 'Una pausa en el tiempo: 45 testimonios de la pandemia Covid-19' con experiencias de sonorenses.

Este 14 de agosto se presentó en el Museo de Arte de Sonora el libro 'Una pausa en el tiempo: 45 testimonios de la pandemia Covid-19', una obra que reúne experiencias y reflexiones de sonorenses sobre los retos vividos durante la emergencia sanitaria.

El Museo de Arte de Sonora fue el escenario. (Foto: Alfredo Gerardo/EXPRESO)

El proyecto fue desarrollado en las sesiones semanales del taller de autobiografía de la Universidad de Sonora, bajo la dirección del maestro Francisco González Gaxiola, quien destacó la importancia de preservar las vivencias personales a través de la escritura.

"En el mundo hispánico no se escribe autobiografía, se escriben memorias, pero no se habla del 'yo', de las aventuras y dolores del escritor. Por eso me convenzo de que es necesario escribirla" , expresó González Gaxiola, recordando que el taller cuenta con más de tres décadas de trayectoria y busca que sus participantes compartan aventuras, dolores y aprendizajes de la vida cotidiana.

Durante la presentación, la autora Isabel Cristina Flores relató en su testimonio cómo se enteró de la existencia del Covid-19 en febrero de 2020, cómo vivió la cuarentena, y las complicaciones que enfrentó tras recibir el diagnóstico.

"Poco a poco fui entendiendo la gravedad de la situación: el cierre de oficinas, escuelas, aeropuertos, centros de diversión… las calles solas, las casas sin ruido. Todo esto generó un estado de alerta combinado con mucho temor" , recordó.

Además de Flores, otros cinco autores leyeron fragmentos de sus textos ante el público. Entre los títulos que integran el libro se encuentran 'La pandemia que se llevó a mi padre', 'Contra la soledad de la tercera edad', 'El monstruo' y 'Solo un abrazo'.