La Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (ADEUS) llevó a cabo este jueves la Bienvenida Universitaria 2025 con programa de actividades para los jóvenes de recién ingreso

La Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (ADEUS) realizó la Bienvenida Universitaria 2025, un evento dirigido a las y los estudiantes de nuevo ingreso en las instalaciones del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora (Unison).

Paul Axel Medellín Villalobos, secretario general de ADEUS, informó que desde hace cuatro años se realiza esta celebración para quienes inician su trayectoria en la máxima casa de estudios sonorense.

Destacó que la primera edición reunió apenas 50 jóvenes en un recorrido, mientras que ahora contaron con la participación de hasta 5 mil universitarios en un programa completo de actividades.

“Este programa es una acción muy estratégica, muy importante para mejorar la participación, pero sobre todo para radicar la patria universitaria. Es una de las principales acciones en las que podemos observar que las y los estudiantes realmente quieren formar parte y saber que su hogar es la Universidad de Sonora”, expresó.

Entre las actividades programadas incluyen dinámicas de integración, un protocolo con la presencia de autoridades universitarias, recorridos guiados por aulas, laboratorios y espacios comunes, así como una serie de charlas a cargo de estudiantes activos, profesionistas e integrantes de representaciones estudiantiles.

“Mañana tenemos las expo organizaciones, tenemos dinámicas como un rally y cerramos con un baile. En este momento deben estar unos 700 estudiantes, pero van a llegar otros mil aproximadamente. El día de mañana se espera aún más; hicimos un formulario y tuvimos 5 mil respuestas”, agregó el secretario general.

Finalmente, invitó a la comunidad universitaria a seguir las redes sociales de ADEUS como @soyadeus en Instagram y Facebook, donde también se atienden dudas y se publica información para estudiantes.