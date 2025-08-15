La cantante colombiana Shakira presentó su show número 50 de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', con un repertorio de más de 25 éxitos.

Shakira volvió a caminar entre su "manada sonorense", envuelta en el cariño y la emoción de un público que la recibió tras casi 14 años de ausencia.

Su paso por el Estadio Héroe de Nacozari, la noche del 14 de agosto, fue un viaje musical por más de dos décadas de carrera, cargado de éxitos, mensajes de empoderamiento y la energía única que la caracteriza sobre el escenario.

La fuerte tormenta que cayó horas antes en la capital sonorense retrasó la logística del evento y dejó fuera al artista invitado, Pitbull, cuyo equipo sufrió daños técnicos. La cantante colombiana inició su presentación a las 22:34 horas.

Arranque con el sello de la loba

La noche comenzó con la emblemática "caminata de la loba", un ritual que distingue esta gira. Shakira apareció con atuendo plateado y lentes oscuros, rodeada por decenas de fans que imitaron su vestimenta, formando una "manada" de cerca de 100 sonorenses.

"No hay mejor encuentro que el de una loba con su manada mexicana" , expresó, agradeciendo al público por acudir pese a las dificultades de la jornada.

El repertorio combinó clásicos y temas recientes, acompañado por cambios de vestuario que marcaron la narrativa del show: desde un mini vestido rosa brillante con botines, hasta un traje blanco con falda de flecos para sus interpretaciones más rockeras, como Inevitable.

Concierto número 50 de la gira

En un momento especial, Shakira compartió con el público que este era el concierto número 50 de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

" Nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos más fuertes, más sabias y más resilientes" , afirmó, arrancando aplausos y vítores.

Las proyecciones visuales y los vestuarios aportaron simbolismo a la noche: un conjunto azul con corset y falda que evocaba la unión entre Europa y Sudamérica durante Acróstico, y un vestido tipo red de pesca con bordados y lentejuelas inspirado en el arte prehispánico.

Empoderamiento y momentos emotivos

En la parte más urbana y sensual del concierto, defendió el amor propio con canciones como Soltera.

"El amor por el otro es muy bonito, pero creo que el amor propio es aún más importante" , dijo.

Uno de los momentos más emotivos fue 'Última', canción con la que cierra el capítulo con Gerard Piqué, interpretada con un vestido metálico inspirado en la portada de su último álbum.

También destacó la participación del Mariachi Gama Mil, que la acompañó en 'Ciega Sordomuda' y 'El Jefe'.

Un cierre explosivo

El final fue una celebración de alegría y color con 'Waka Waka', antes de la aparición de una imponente loba en el escenario y los "10 mandamientos de la Loba" en pantallas.

En el último cambio de vestuario, lució un body morado diseñado por Darío Mittmann, con el que interpretó 'Loba' y 'Bzrp Music Sessions #53', mientras lanzaba billetes ficticios de 100 dólares con su rostro, reafirmando el lema que marcó su regreso: las mujeres ya no lloran, facturan.

Setlist - Shakira en Hermosillo La Fuerte Girl Like Me Las de la Intuición Estoy Aquí Empire Inevitable Te Felicito TQG Don\\'t Bother Acróstico Copa Vacía La Bicicleta La Tortura Hips Don\\'t Lie Chantaje Monotonía Addicted to You Loca Soltera Si Te Vas Última Ojos Así Pies Descalzos, Sueños Blancos Antología Ciega Sordomuda El Jefe Suerte Waka Waka Loba BZRP Music Sessions #53