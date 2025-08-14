El especialista técnico comentó que las temperaturas máximas oscilarán entre 40 y 45 grados, con mínimas por encima de los 15 grados, y que la humedad incrementará la sensación de bochorno.

El meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Sonora, Gilberto Lagarda Vásquez, pronosticó un fin de semana con alta probabilidad de lluvias en la mayor parte del estado, acompañadas de calor intenso y altos valores de humedad.

“Básicamente, solo el noroeste es la única zona de Sonora que no viene muy positivo para lluvia” , explicó, mientras que en el resto de la entidad las condiciones se mantienen favorables para precipitaciones.

El especialista técnico comentó que las temperaturas máximas oscilarán entre 40 y 45 grados, con mínimas por encima de los 15 grados, y que la humedad incrementará la sensación de bochorno. “Obviamente, va a ser bastante incómodo estar sintiendo la humedad junto con las altas temperaturas, que aunque estén un poquito por debajo de 45, no dejan de ser altas” , advirtió.

Sobre la medición de lluvia, Lagarda informó que la mayoría de las precipitaciones serán ligeras a moderadas, de hasta 25 milímetros, pero también se esperan precipitaciones fuertes puntuales, entre 25 y 50 milímetros, sobre todo en el oriente, norte y sur del estado. El centro registrará lluvias de baja intensidad.

Las tormentas podrían llegar acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas. “Aunque así caiga una pequeña llovizna o un aguacero, la mayor parte ya viene acompañada de vientos y tormenta eléctrica” , indicó.