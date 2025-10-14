La Fórmula 1 llega a Austin con formato Sprint y nuevo canal oficial en México: Sky Sports sustituye a Fox Sports.

Tras una pausa breve, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

RACE WEEK!!



This week, we're back racing in the United States of America! #F1 #USGP pic.twitter.com/EQiLA37uH6 — Formula 1 (@F1) October 13, 2025

La carrera será la fecha número 19 de la temporada 2025 y contará con formato Sprint, lo que garantiza tres días llenos de acción.

La atención llega dividida luego del Gran Premio de Singapur, donde George Russell (Mercedes) conquistó la victoria y McLaren aseguró matemáticamente el Campeonato de Constructores, confirmando su dominio en esta campaña.

Nuevo canal para ver la F1 en México

Este fin de semana también marca un cambio importante para los aficionados mexicanos: la transmisión oficial de la Fórmula 1 cambió de Fox Sports México a Izzi/Sky Sports/Televisa, movimiento que se concretó desde el Gran Premio de Singapur.

¡Arranca una nueva era de velocidad!



La F1 tiene nueva casa: vive el Gran Premio de Singapur este domingo a las 06:00 am. por Sky Sports F1.



La velocidad emociona más con Sky Sports F1 en izzi.#LaF1CorreEnizzi pic.twitter.com/03bImWPgag — izzi Prensa (@izziprensa) October 4, 2025

Desde ahora, todas las sesiones del campeonato podrán verse en vivo a través de Sky Sports y F1TV Pro, tanto en México como en América Latina.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos 2025

Viernes 17 de octubre

Práctica Libre 1: 11:30 h (Centro) / 10:30 h (Sonora) — Sky Sports y F1TV

Clasificación Sprint: 15:30 h (Centro) / 14:30 h (Sonora) — Sky Sports y F1TV

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint: 11:00 h (Centro) / 10:00 h (Sonora) — Sky Sports y F1TV

Clasificación: 15:00 h (Centro) / 14:00 h (Sonora) — Sky Sports y F1TV

Domingo 19 de octubre

Carrera: 13:00 h (Centro) / 12:00 h (Sonora) — Sky Sports y F1TV

Horarios y transmisiones del GP de Austin, Estados Unidos #F1 #AustinGP



Del 17 al 19 de octubre

? La carrera será en exclusiva de SKY Sports y F1TV.



RT y nos pueden seguir para más contenido. pic.twitter.com/Js5nzZEXZk — NOW Sports (@Now_deportes) October 14, 2025

El Gran Premio de Estados Unidos promete ser decisivo en la lucha por los primeros puestos del campeonato. Oscar Piastri, líder del Mundial, mantiene una ventaja de 22 puntos sobre su compañero Lando Norris, en una batalla interna que podría definirse en Austin.