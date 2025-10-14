La F1 cambia de canal en México: horarios del GP de Estados Unidos 2025
La Fórmula 1 llega a Austin con formato Sprint y nuevo canal oficial en México: Sky Sports sustituye a Fox Sports.
Tras una pausa breve, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.
La carrera será la fecha número 19 de la temporada 2025 y contará con formato Sprint, lo que garantiza tres días llenos de acción.
La atención llega dividida luego del Gran Premio de Singapur, donde George Russell (Mercedes) conquistó la victoria y McLaren aseguró matemáticamente el Campeonato de Constructores, confirmando su dominio en esta campaña.
Nuevo canal para ver la F1 en México
Este fin de semana también marca un cambio importante para los aficionados mexicanos: la transmisión oficial de la Fórmula 1 cambió de Fox Sports México a Izzi/Sky Sports/Televisa, movimiento que se concretó desde el Gran Premio de Singapur.
Desde ahora, todas las sesiones del campeonato podrán verse en vivo a través de Sky Sports y F1TV Pro, tanto en México como en América Latina.
Horarios del Gran Premio de Estados Unidos 2025
Viernes 17 de octubre
- Práctica Libre 1: 11:30 h (Centro) / 10:30 h (Sonora) — Sky Sports y F1TV
- Clasificación Sprint: 15:30 h (Centro) / 14:30 h (Sonora) — Sky Sports y F1TV
Sábado 18 de octubre
- Carrera Sprint: 11:00 h (Centro) / 10:00 h (Sonora) — Sky Sports y F1TV
- Clasificación: 15:00 h (Centro) / 14:00 h (Sonora) — Sky Sports y F1TV
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 13:00 h (Centro) / 12:00 h (Sonora) — Sky Sports y F1TV
El Gran Premio de Estados Unidos promete ser decisivo en la lucha por los primeros puestos del campeonato. Oscar Piastri, líder del Mundial, mantiene una ventaja de 22 puntos sobre su compañero Lando Norris, en una batalla interna que podría definirse en Austin.