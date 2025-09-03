El estadounidense Colton Herta, de 25 años, fue confirmado como piloto de pruebas de Cadillac para su debut en la Fórmula 1 en 2026, tras su paso por Andretti Global.

La escudería Cadillac de Fórmula 1 anunció que el estadounidense Colton Herta será su piloto de pruebas de cara a su ingreso a la categoría en la temporada 2026. Con 25 años, el californiano se integra al proyecto tras competir con Andretti Global, equipo ligado a TWG Motorsport, socio mayoritario de Cadillac.

“Estoy increíblemente emocionado de unirme al equipo Cadillac de F1 como piloto de pruebas. Esta es una oportunidad soñada, algo por lo que he trabajado durante mucho tiempo”, declaró Herta al portal oficial de la Fórmula 1.

Herta es reconocido por ser el ganador más joven en la historia de la IndyCar, título que alcanzó en 2019. En su trayectoria suma 9 victorias y 16 pole positions en 116 apariciones dentro de la categoría estadounidense.

Graeme Lowdon, director de la escudería Cadillac, destacó las cualidades del nuevo piloto de pruebas:

“Colton es un piloto excepcionalmente talentoso, con velocidad, técnica de competencia y madurez que superan su edad. Su experiencia en el automovilismo estadounidense lo convierte en la persona ideal para este puesto y aportará una visión valiosa a nuestro equipo”.

Herta compartirá estructura con los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas, quienes fueron confirmados previamente como parte de la alineación del nuevo equipo estadounidense. Su rol principal será colaborar en el desarrollo del monoplaza y sumar experiencia con miras a convertirse en piloto titular en el futuro.



