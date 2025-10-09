El joven de 17 años fue encontrado sin vida en México; su padre, el excampeón mundial Arturo Gatti, murió en circunstancias similares en 2009.

El joven boxeador Arturo Gatti Jr., hijo del excampeón mundial Arturo 'Thunder' Gatti, fue encontrado sin vida en Ciudad de México a los 17 años, informaron medios especializados en boxeo. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre las causas del fallecimiento.

Chuck Zito, exguardaespaldas y amigo cercano de Gatti Sr., confirmó a través de redes sociales que el adolescente habría muerto por suicidio.

"Con gran pesar tengo que decir: descansa en paz, Arturo Gatti Jr., de 17 años, que fue encontrado ahorcado en México, de la misma manera en que encontraron a su padre en un apartamento en Brasil" , escribió en Instagram.

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) lamentó la noticia y envió sus condolencias a la familia.

"Su trayectoria apenas comenzaba, pero su espíritu seguirá vivo, ahora reunido con su legendario padre entre las estrellas" , expresó el organismo en un comunicado.

The WBA and the boxing world mourn the passing of Arturo Gatti Jr. ?



His journey was just beginning, yet his spirit will live on — now reunited with his legendary father among the stars.



Our deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/PJzYCXYm2A — WBA Boxing (@WBABoxing) October 8, 2025

El entrenador de su padre, Moe Latif, también confirmó la muerte del joven pugilista.

"Desafortunadamente, no es un rumor o una broma. Arturo se ha ido" , publicó en su cuenta de Instagram, pidiendo respeto ante el difícil momento.

Arturo Gatti Jr. había comenzado una breve carrera en el boxeo, inspirada en la trayectoria de su padre, quien se retiró con un récord profesional de 40 victorias, 9 derrotas y 31 nocauts. En 2013, 'Thunder' fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

El deceso del joven ha causado gran conmoción en la comunidad boxística internacional.

"Es muy triste ver a un joven con tanto potencial perder la vida, como su legendario padre. Ojalá triunfen juntos allá arriba" , publicó el boxeador y creador de contenido Jake Paul en su red social X.

RIP to Arturo Gatti Jr. Very sad to

see a young man with so much potential lose his life and do so like his legendary father. May they conquer together up above. pic.twitter.com/qsbmDq5ogX — Jake Paul (@jakepaul) October 8, 2025

Arturo Gatti fue hallado muerto en 2009 en un apartamento de Brasil, mientras vacacionaba con su esposa y su hijo, quien entonces tenía un año. Su muerte fue atribuida oficialmente a un suicidio, aunque permanecen dudas en torno a las circunstancias del caso.