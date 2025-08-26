Sergio “Checo” Pérez vuelve a la Fórmula 1 como piloto titular del equipo Cadillac, que debutará la próxima temporada.

Los rumores se confirmaron. Tras meses de especulación, Sergio “Checo” Pérez fue anunciado como piloto del nuevo equipo Cadillac F1, que debutará en la máxima categoría del automovilismo en la temporada 2026.

La incorporación de la marca estadounidense eleva el número de escuderías de 10 a 11, lo que ampliará la parrilla de 20 a 22 pilotos.

El mexicano compartirá garaje con Valtteri Bottas, quien también fue confirmado como piloto titular. El finlandés ya había dado indicios en redes sociales al publicar imágenes a bordo de un Cadillac Escalade, lo que avivó las especulaciones hoy confirmadas.

Una apuesta arriesgada

Para Pérez, que salió de Red Bull tras un ciclo de altos y bajos, unirse a un proyecto completamente nuevo implica un reto. Expertos señalan que Cadillac difícilmente peleará por podios en su primer año, aunque contar con un piloto de experiencia es clave para el desarrollo del equipo.

“Checo es uno de los pilotos más sólidos y con mayor respaldo de aficionados en el mundo. Su llegada le da a Cadillac un valor inmediato tanto en lo deportivo como en lo comercial”, apuntan analistas del campeonato.

Impacto deportivo y comercial

La llegada de Pérez a Cadillac no solo fortalece la alineación del nuevo equipo, sino que amplía su proyección global. La escudería apuesta por la popularidad del piloto tapatío para conectar con una de las aficiones más grandes y apasionadas de la Fórmula 1: la mexicana.



