El Estadio Fernando Valenzuela lució lleno en el arranque de la campaña 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacifico donde Naranjeros celebrará 80 años de historia.

La capital sonorense volvió a vibrar con el regreso del beisbol invernal durante la ceremonia inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Desde temprano, el Estadio Fernando Valenzuela se convirtió en punto de reunión para familias, grupos de amigos y aficionados que llenaron la explanada con asadores encendidos, música y el colorido que distingue cada arranque de campaña de los Naranjeros de Hermosillo.

La ceremonia inició puntualmente con la bienvenida oficial y la presentación del equipo visitante, el Tucson Baseball Team, seguido por la aparición del conjunto de casa, que fue recibido entre aplausos y ovaciones. Los Naranjeros comenzaron así el camino en busca de su título número 18 en el circuito invernal.

Te puede interesar LMP hará historia con juego inaugural en EU entre Tucson y Hermosillo

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al legendario Héctor Espino, cuyo nombre y legado volvieron a proyectarse en la pantalla gigante del estadio. Posteriormente se realizaron los Honores a la Bandera, encabezados por personal militar de la Cuarta Zona y con la interpretación del Himno Nacional a cargo de Sylvia Caballero, en medio de un silencio respetuoso de las gradas.

Con motivo del 80 aniversario del club, el evento incluyó un recorrido visual por las ocho décadas de historia de la organización. A través de videos y efectos de luz, se recordaron los momentos, figuras y campeonatos que han marcado el legado de los Naranjeros desde los años cuarenta hasta la actualidad, con aplausos del público en cada etapa.

Te puede interesar Sylvia Caballero fortalece su carrera con visión creativa renovada

El lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo de cuatro íconos de la historia naranja: Sergio 'Kalimán' Robles, Carlos 'Chispa' Gastélum, Cornelio García y Agustín 'Guty' Murillo, quienes simbolizaron la unión entre generaciones y la continuidad del espíritu que ha hecho de Hermosillo la franquicia más ganadora de la LMP.

Para cerrar la ceremonia, el cielo del Fernando Valenzuela se iluminó con un espectáculo de drones que cautivó a los asistentes. Las luces formaron figuras alusivas al beisbol, la tradicional naranja del logotipo, la imagen de la mascota Beto Coyote', una gran 'H' y el banderín con los 17 campeonatos obtenidos, provocando una ovación general.

Te puede interesar Naranjeros de Hermosillo: conoce su rol de juegos de la temporada 2025-2026

Mientras en el terreno se afinaban los últimos detalles antes del "playball", el ambiente en las gradas seguía encendido: niños ondeando banderas, vendedores recorriendo los pasillos y la música marcando el regreso del invierno beisbolero a la ciudad.

Cada detalle recordó lo que representa una inauguración para Hermosillo: una tradición compartida entre historia, pasión y pertenencia. Con la ceremonia concluida y el ánimo en su punto más alto, la capital sonorense dio la bienvenida oficial a una nueva temporada con la mirada puesta en un solo objetivo: escribir otro capítulo en la historia del equipo más ganador del beisbol invernal mexicano.