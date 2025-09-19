La sonorense fusiona su pasión por la música y la actuación, expandiendo su arte sin límites ni divisiones.

Después de una etapa intensa de aprendizaje en la Ciudad de México, Sylvia Caballero regresa a Hermosillo con nuevas herramientas, proyectos en puerta y la convicción de que su camino artístico no tiene por qué dividirse entre la música y la actuación, sino crecer desde ambos frentes.

Conocida anteriormente como Santy Lo, Sylvia llega con una identidad renovada, tanto en lo artístico como en lo emocional. Este cambio, lejos de ser superficial, representa una evolución.









Una artista que no se limita









Para la sonorense, ser actriz y ser cantante no son caminos opuestos, sino partes iguales de una misma identidad artística que abraza con la misma entrega y convicción. “Yo empecé como cantante, como cantautora, y ahora que estudié actuación me di cuenta que me gusta demasiado. Me preguntan qué me gusta más, pero no hay una que me guste más. Me gustan igual las dos cosas muchísimo y no quiero soltar ninguna” , compartió en entrevista para e Media.

Desde su perspectiva, ser multifacética no solo es una ventaja competitiva, sino también una fuente de plenitud personal. Esta visión también la proyecta hacia el futuro. Sylvia no solo desea continuar con el teatro, sino explorar de lleno el mundo del cine, particularmente el cine mexicano.

La hermosillense reconoció la magia única del teatro, donde “pasan el momento y no hay manera de editar nada, está muy vivo” , pero su objetivo es también incursionar en el ámbito audiovisual, especialmente en géneros que la han cautivado como espectadora.

“Me gusta mucho el terror, el suspenso. Algo que de verdad quiero hacer, es actuar en cine de terror” , confesó con honestidad.

Aunque se ha concentrado en su formación actoral, Sylvia no ha dejado de lado su carrera musical. “No he dejado de escribir, tengo varias canciones pendientes por musicalizar y no tengo pensado dejarlo a un lado” , afirmó la cantante sonorense, quien ahora planea dedicarle más tiempo a la música tras concluir sus estudios.









Dos años de transformación en la capital









La formación de Sylvia en la Ciudad de México tuvo lugar en La Teatrería Estudio, una escuela especializada en teatro que le abrió las puertas a un nuevo mundo de posibilidades escénicas. Durante este tiempo también integró el colectivo Escena en Docena, en el que participó activamente en diversas puestas en escena.

Uno de los proyectos más significativos para ella fue la obra Negro Animal Tristeza, una pieza de teatro posdramático que la enfrentó a sus propios límites. “Es una obra muy compleja que me retó demasiado en el ámbito actoral y como persona. Me enfrenté a mí misma. Creo que sin esa obra no me hubiera podido graduar tan contenta y tan completa” .

Lo especial de esta obra también radicó en que permitió que Sylvia integrara el canto, su otra gran pasión, a la narrativa escénica. “Me consideraron para cantar en todas las partes de la obra que llevaban música. Fue muy importante para mí porque reconocieron el talento con la voz. Graduarme con una obra donde puedo hacer las dos cosas que me encanta hacer fue muy conmovedor” .

Sylvia Caballero envió un mensaje dirigido a quienes inician su camino en el mundo artístico. Desde su propia experiencia, destacó la importancia de la confianza personal como motor principal en cualquier proceso creativo.

“Si tú tienes fe en ti, salen las cosas. Si tú no tienes fe en ti, aunque todo el mundo la tenga, no va a salir. Lo más importante es darle para adelante a lo que te gusta hacer, confiar en tu talento y también en tus debilidades. Sacar lo mejor de ellas. Nunca hay que dejar de lado lo que verdaderamente te hace feliz” , mencionó.











