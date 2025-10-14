Naranjeros de Hermosillo: conoce su rol de juegos de la temporada 2025-2026

Este miércoles inicia la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) donde Hermosillo albergará ocho juegos de forma consecutiva en el Estadio Fernando Valenzuela.

Los Naranjeros de Hermosillo están listos para iniciar este miércoles 15 de octubre la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), con una serie inaugural en casa ante el equipo debutante Tucson Baseball Club.

El encuentro marcará el inicio oficial de la campaña, que se disputará en 340 juegos de rol regular antes de los playoffs, todos con transmisión por Megacable, así como en el canal de YouTube de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) bajo suscripción mensual.

La serie inaugural estaba contemplada en territorio estadounidense, aunque la LMP informó recientemente que el club de Tucson no podrá jugar aún en su estadio, el Kino Veterans Memorial Stadium, debido a trámites pendientes con autoridades locales. Por ello, el equipo debutante jugará como local de manera administrativa en Hermosillo.

Rol de temporada regular Naranjeros de Hermosillo 2025-2026

OCTUBRE

  • Miércoles 15; Jueves 16; Viernes 17; Sábado 18; Domingo 19 vs Tucson (toda la serie en Hermosillo)
  • Martes 21; Miércoles 22; Jueves 23 vs Yaquis
  • Viernes 24; Sábado 25; Domingo 26 en Los Mochis
  • Martes 28; Miércoles 29; Jueves 30 vs Tomateros
  • Viernes 31; Sábado 1 de noviembre; Domingo 2 de noviembre en Jalisco

NOVIEMBRE

  • Martes 4; Miércoles 5; Jueves 6 vs Algodoneros
  • Viernes 7; Sábado 8; Domingo 9 en Mexicali
  • Martes 11; Miércoles 12; Jueves 13 vs Jaguares de Nayarit
  • Viernes 14; Sábado 15; Domingo 16 en Mazatlán
  • Martes 18; Miércoles 19; Jueves 20 en Los Mochis
  • Viernes 21; Sábado 22; Domingo 23 vs Tucson
  • Martes 25; Miércoles 26; Jueves 27 en Ciudad Obregón
  • Viernes 28; Sábado 29; Domingo 30 vs Cañeros
DICIEMBRE

  • Martes 2; Miércoles 3; Jueves 4 en Culiacán
  • Viernes 5; Sábado 6; Domingo 7 vs Charros
  • Martes 9; Miércoles 10; Jueves 11 en Guasave
  • Viernes 12; Sábado 13; Domingo 14 vs Águilas
  • Martes 16; Miércoles 17; Jueves 18 en Nayarit
  • Viernes 19; Sábado 20; Domingo 21 vs Venados
  • Lunes 22; Martes 23 (doble jornada) vs Cañeros
  • Viernes 26; Sábado 27 (doble jornada) en Tucson
  • Domingo 28; Lunes 29; Martes 30 vs Yaquis

(*).- Serie de local en el Estadio Fernando Valenzuela

