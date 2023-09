Productores denuncian que presupuesto Federal de 2024 no contempla apoyos

El presidente de ARIC Tres Valles señala que el 2024 será otro año complicado para los productores de Sonora.

El 2024 podría ser otro año complicado para los productores de Sonora, ya que el Gobierno Federal no está contemplando presupuesto para entregar apoyos que requiere el sector agrícola en la comercialización de los granos, señaló Mario Alberto Pablos Domínguez.

El presidente de ARIC Tres Valles destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya hizo entrega del presupuesto 2024, donde está destinando más de 74 mil pesos para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), sin embargo, no están definidos apoyos para los productores del noroeste del país.

“El presupuesto al campo que se está anunciando pues no apoya a los productores de nuestra región, de la agricultura comercial, no nos va a favorecer mientras no haya programas de apoyo para la comercialización para la compra de coberturas, precios de garantía, eso es lo que perjudica a los productores de nuestro país, nos están dejando solos” , expresó.

Destacó que los productores del Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano propusieron una sesión de Parlamento Abierto a finales de este mes de septiembre para presentar propuestas de apoyo en el 2024, pero esta fue rechazada por los legisladores.

“Si existiera voluntad en los legisladores se pudiera hacer algo, pero se ve en sus acciones que no tienen la intención de favorecer políticas al sector productivo, al campesino o al agricultor. No tienen la intención de escuchar al productor ni darle la oportunidad de que se exprese en esa instancia legal”, apuntó.

Agregó que las propuestas que se iban a hacer a nivel nacional es la búsqueda de apoyos con precios de garantía, coberturas y la integración de una comercialización segura para las cosechas nacionales, sin embargo, ninguna autoridad intentó dialogar con ellos antes de definir el nuevo presupuesto.