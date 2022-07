Sonora tendrá 68 sucursales del Banco del Bienestar en 52 municipios

El delegado de Bienestar en Sonora, Jorge Taddei, explicó que de las 68 sucursales en construcción, 18 están a punto de abrir para acercar los servicios del Banco del Bienestar a las comunidades que más lo necesitan.

El personal de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) construye los 68 bancos del programa Bienestar en Sonora, de los cuales 18 están a punto de entrar en operaciones.

Jorge Taddei Bringas, informó que con una inversión de poco más de 800 millones de pesos, son construidos 68 Bancos del Bienestar, en 52 municipios de la entidad y prestarán el servicio como cualquier otra institución bancaria con el fin de acercar el servicio a los habitantes de las comunidades más alejadas.

De los 250 mil beneficiarios registrados en la Secretaría de Bienes a nivel estatal, hay 69 mil distribuidos en mil 500 localidades del Estado, se les hace el pago por medio de operativos en 25 días, por lo que hacer entrega de una tarjeta reducirá a carga de trabajo para la dependencia.

“Estamos tarjetarizando, hay localidades en las que no tiene caso darles una porque no tienen caso, no hay bancos, pero pronto lo van a tener” , aseguró.

El delegado en Sonora de la Secretaría de Bienestar, Taddei Bringas, detalló que los primeros 18 bancos se encuentran en: Etchojoa, Nogales, Hermosillo, Álamos, Huatabampo, Empalme entre otros. Así mismo, dijo que la Secretaría del Bienestar colaboró con la búsqueda y obtención de los terrenos.