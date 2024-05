"Es de sabios cambiar de opinión": AMLO sobre Fuerzas Armadas

El presidente fue cuestionado sobre que, como opositor, había señalado que las Fuerzas Armadas no debían realizar tareas civiles.

Aunque se definió como "civilista" , el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sin las Fuerzas Armadas en tareas civiles y de seguridad no hubiera podido salir adelante ante la realidad catastrófica y la corrupción que imperaba: "es de sabios cambiar de opinión" .

"Soy juarista y soy civilista, pero soy mexicano y tengo la tarea de transformar al país. Y me encontré una realidad catastrófica, y precisamente por la corrupción no iba a poder salir si no me apoyo en las Fuerzas Armadas. Además, tuve la suerte que no estaban echadas a perder, había otras Secretarías de gobierno, completamente entregadas a la corrupción" , dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 6 de mayo en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo explicó que por esa razón echó mano de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, "dos pilares del Estado mexicano, en la actualidad, que garantizan la posibilidad de crecimiento, en buena medida la creación de empleos, y seguridad" .

Cambio de opinión

Cuestionado de que como opositor señaló que las Fuerzas Armadas no debían realizar tareas de civiles y ahora en su gobierno les ha dado todo el apoyo y recursos, el Presidente de la República respondió:

"No creo que yo haya dicho eso, pero en el caso que lo haya dicho ‘es de sabios cambiar de opinión’, y aunque no estoy del todo de acuerdo, sí creo que en política, en algunos, casos lo que cuentan son los resultados" , declaró.

El también comandante Supremo de las Fuerzas Armadas expresó su reconocimiento al Ejército y Marina que han ayudado a su administración con mucho sacrificio.

"Porque también en las Fuerzas Armadas hay asesinatos, desaparecidos, y hay quienes pierden la vida en las obras, sufren y padecen, por ello mi reconocimiento a todos ellos y a sus familiares" , destacó.

Al señalar que las Fuerzas Armadas tienen 5 misiones y "las están cumpliendo como nunca" , López Obrador señaló que los presidentes, como comandantes supremos, han cometido errores que han derivado en "manchas" al Ejército.

"Nosotros nunca hemos ordenado que se reprima al pueblo" , dijo. Añadió que el Ejército no es represor porque "el soldado es pueblo uniformado" .